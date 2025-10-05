American Conservative: На фоне провокаций Россия проявляет удивительное терпение

Tекст: Антон Антонов

Пи этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».

В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.

American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.