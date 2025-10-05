Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?16 комментариев
American Conservative отметил «удивительное терпение» России на фоне провокаций
Комментируя разговоры о возможности введения бесполетной зоны над Украиной, журнал American Conservative пишет, что в в условиях растущих провокаций российское правительство «проявляет удивительное терпение».
Пи этом American Conservative указывает, что терпение Москвы не бесконечно: официальные лица России все чаще говорят о войне НАТО против страны. Издание назвало инициативу Владимира Зеленского по созданию бесполетной зоны безрассудной и подчеркнуло, что нынешняя политическая и военная ситуация в мире крайне нестабильна, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что реализация идеи бесполетной зоны под контролем НАТО становится крайне рискованной и провокационной, поскольку может привести к началу третьей мировой войны. «Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», – отмечает издание.
American Conservative осудило опосредованную войну НАТО против России и выразило обеспокоенность передачей дальнобойного вооружения и разведданных Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель American Conservative отметил сложность применения ракетных систем Tomahawk без поддержки американской разведки. Указывается, что использование таких вооружений создает риск эскалации между США и Россией.