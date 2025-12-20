  • Новость часаПутин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Над Киевом заметили дрон с российским флагом
    Военкор Коц показал видео Антоновского моста после 150 попаданий из HIMARS
    Американист объяснил «чрезмерную редактуру» в файлах Эпштейна
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Умер актер Анатолий Лобоцкий
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    20 декабря 2025, 17:59 • Новости дня

    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину

    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные президенту России Владимиру Путину пирожки не готовили специально, а выбрали те, что были на витрине, сообщил владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.

    Владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья Денис Максимов рассказал об ажиотаже вокруг своей продукции после участия в проекте «Итоги года», передает RT.

    По словам предпринимателя, к нему начали приезжать клиенты из других районов, а его самого теперь узнают на улице. Максимов сообщил, что рост числа покупателей был заметен уже вечером после эфира, а с утра поток стал еще более плотным. Он отметил, что новые посетители приезжают даже из населённых пунктов, находящихся в 10-15 км от пекарни, передает ТАСС.

    Максимов рассказал, что сегодня лично общался с покупателями: «Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него». По его словам, после эфира заметный приток покупателей ощущается и в других двух пекарнях сети.

    Максимов отметил, что пирожки, которые передали Владимиру Путину, не были приготовлены специально. «Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, – это те пирожки, которые едят все наши покупатели», – рассказал предприниматель.

    Бизнесмен признался, что находится «в какой-то прострации» из-за неожиданной популярности. Также он сообщил, что специально для президента сегодня испекут «особый каравай».

    В эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Владимира Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    19 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Марко Рубио, обсуждая на брифинге с журналистом программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в шутку сравнил пресс-конференцию президента России и собственные ответы на вопросы.

    Журналист начал свой вопрос с имени российского лидера, на что Рубио ответил: «Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?». Он также в шутку предположил, что президент России решил прошедшим мероприятием «перекрыть» выступление самого Рубио.

    Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы Путин, госсекретарь заявил, что не сможет показать такой же результат. «Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Рубио отметил, что отвечал на вопросы на испанском, добавив в шутку, что вряд ли по-испански говорил и Путин.

    В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге. В последние месяцы пресс-зал министерства пустеет, так как Рубио занимает сразу несколько государственных должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио во время пресс-конференции передал поздравления с Рождеством главе МИД России Сергею Лаврову.

    Путин в пятницу провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Разговор длился 4 часа 27 минут. Этот формат стал одним из самых продолжительных в истории подобных мероприятий.

    Комментарии (22)
    20 декабря 2025, 10:44 • Новости дня
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В западных изданиях заявления российского президента Владимира Путина о Калининградской области вызвали множество активных дискуссий, их восприняли как предупреждение о возможной эскалации.

    Глава российского государства сделал предупреждение на тему Калининградской области, он пояснил, что любые попытки блокады российской территории приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на Daily Express.

    Конфликт в таком случае потенциально перерастет в «крупномасштабный вооруженный конфликт» по всей Европе.

    Путин четко обозначил так называемые «красные линии» Москвы на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

    Авторы публикации охарактеризовали заявления российского лидера как «пугающую угрозу Третьей мировой войной». Такие формулировки, по мнению издания, свидетельствуют о страхе западных государств перед возможной дальнейшей эскалацией ситуации.

    Британское издание Guardian писало, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», он указал на готовность России «продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Немецкое издание Focus заявило, что Путин на «Итогах года» показал успешность страны.

    Комментарии (11)
    20 декабря 2025, 14:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 22:48 • Новости дня
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    Комментарии (25)
    20 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы предстает перед всеми в разных образах.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание Зеленского о том, что «Путиных много»: один общается с США, другой произносит речи, а третий «делает что-то другое».

    «Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: «Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело», – сыронизировала дипломат.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года», говоря о фейковом видео с Зеленским в Купянске, заявил, что тот обладает артистическим талантом.

    Также он отметил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.

    Комментарии (4)
    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (5)
    20 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки, и отправил в подарок предпринимателю подарки к Новому году.

    Президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, сообщается на сайте Кремля. Денис Максимов, хозяин пекарни, ранее обратился к президенту в ходе прямой линии и пообещал отправить главе государства свою продукцию.

    По информации пресс-службы президента, Максимов действительно передал Владимиру Путину хлеб, пирожки и другую свежую выпечку, произведенную в его пекарне. Сам президент попробовал лакомства вместе с чаем и отметил, что они ему понравились.

    Глава государства поздравил предпринимателя с наступающим Новым годом и отправил ему корзину с новогодними угощениями.

    Ранее владелец пекарни Денис Максимов задавал вопрос президенту России Владимиру Путину о новой налоговой системе для индивидуальных предпринимателей с 2026 года.

    Президент России попросил владельца пекарни «Машенька» прислать ему «вкусненькое».

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 06:18 • Новости дня
    Guardian назвала жесткой позицию Путина по Украине в программе «Итоги года»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные СМИ прокомментировали программу «Итоги года», в ходе которой президент России Владимир Путин ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    «Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы», – пишет Guardian.

    В обзорах американского телеканала NBC и французской газеты Parisien подчеркивается, что российский лидер в ходе прямой линии говорил на разнообразные темы – от украинской до обсуждения инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог, передает РИА «Новости»

    Газета Politico подчеркнула интерес к самому формату мероприятия, а также отметила, что Путин не изменил заявленные ранее цели России в рамках специальной военной операции. Издание также указало, что вопрос урегулирования лидер России перенес на ответственность Запада, говоря, что теперь «мяч на их стороне».

    Кроме того, Politico и CNN, обратили внимание на заявление Путина о готовности России подумать о гарантиях безопасности на выборах на Украине.

    Американское издание Washington Post подчеркнуло, что Путин, помимо украинского кризиса, сделал акцент на экономической ситуации в стране, опираясь на статистику. В ответ на позицию Европы он отметил несоответствие жесткой линии в отношении России новым сигналам, поступающим из Вашингтона, где наметился более «дружелюбный к Москве» последовательный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов.

    Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4,5 часа. Как сообщили телеведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин, число обращений к президенту превысило три миллиона, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов. Этот разговор стал одним из самых продолжительным за все время существования формата.

    Комментарии (11)
    19 декабря 2025, 22:01 • Новости дня
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    Политолог Чеснаков: Письмо Путина потомкам – акт социальной архитектуры
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Стиль Владимира Путина – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы. Поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Он разъяснил, какие сигналы в рамках беседы с журналистами и гражданами в эфире программы «Итоги года» президент передал элитам, и разъяснил смысл послания главы государства потомкам.

    «Послание президента Владимира Путина для капсулы времени, озвученное на «Итогах года», можно считать своего рода примером социальной архитектуры будущего России. Стиль российского лидера – использовать незаезженные рецепты и оригинальные подходы», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «В рамках этой концепции Путин создает будущее нашей страны, что называется, «с колес». Глава государства мыслит и действует не только по заранее сформированным конструктам, но и творчески. Именно поэтому его решения приводят к победам, в том числе – в военно-политической плоскости», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, в ходе общения на «Итогах года» президент направил фундаментальные сигналы внутрироссийским элитам: придерживаться стратегии на победу России, невзирая на все сложности, а также ориентироваться на проверенные кадры, ветеранов СВО, участников проекта «Время героев», – указал спикер.

    «Еще одно принципиально важное послание Путина – ориентация на будущее, на молодое поколение, тех, кто будет управлять страной через несколько десятилетий. Обращу внимание на специфику прямого общения президента России с общественностью: он выступает не просто руководителем государства, а, что называется, близким человеком для каждого из сограждан», – резюмировал эксперт.

    Президент Путин в ходе «Итогов года» сформулировал послание для капсулы времени, адресованное потомкам. «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени 20-го и 21-го века, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте», – предложил президент вариант текста.

    «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим», – продолжил президент.

    «Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – подытожил глава государства.

    В целом в рамках уже традиционного формата общения с журналистами и гражданами глава государства рассказал об актуальном состоянии российской экономики, успехах в зоне СВО, социальной политике государства и отношениях с Западом. Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие вопросы оказались в центре внимания главы государства и россиян.

    Комментарии (1)
    19 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России

    Политолог Асафов: Путин формирует образ будущего на столетия вперед

    Эксперт: Президент показал четкое видение будущего России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Наиболее яркий моментом программы «Итоги года» стало обращение Владимира Путина к потомкам, в котором он представил образ России в будущем – светлой и полной надежд страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов.

    «Формат «Итогов года» президентом давно превратился в способ поддержания высокого уровня доверия между главой государства и обществом. Любой желающий мог убедиться, что Владимир Путин отлично разбирается во всех государственных вопросах, понимает их с поразительной точностью и четкостью», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Самое главное – президент на деле показывает, что в прямом диалоге с ним не существует запретных тем. Даже самые сложные проблемы он готов обсуждать с гражданами, что наглядно демонстрирует высокую степень внимания Путина к повседневным запросам каждого россиянина», – акцентирует собеседник.

    «В рамках программы наиболее отчетливо звучала важная тема: в центре общественной жизни и государственной политики сегодня находится семья, ее развитие и пополнение. В этом нет ничего удивительного, ведь речь идет о важном институте традиционных ценностей, от которого зависит и улучшение демографической ситуации в стране», – поясняет эксперт.

    «Не меньше внимания президент уделил проблемам безопасности России. На фоне продолжающейся спецоперации это тоже крайне значимая тема. При этом глава государства также подчеркнул важность поддержки наших бойцов, воюющих в зоне СВО. Россия гордится своими защитниками», – добавляет он.

    «Еще одна интересная деталь – это особое отношение Путина к будущему нашей страны. Не случайно во время трансляции он продиктовал письмо потомкам.

    Для того чтобы развиваться, модернизироваться, мы должны понимать конечную цель пути, а для этого важно сформировать образ того государства, к которому стремимся, который мы намерены воплотить в жизнь», – говорит собеседник.

    «Президент демонстрирует гражданам слаженный образ этого будущего – яркий, светлый, полный надежд. Это сигнал даже не на десятилетия, а на столетия вперед. И мы, граждане России, принимаем нарисованную президентом картину и активно трудимся ради ее реализации», – завершил Асафов.

    Напомним, в Москве завершилась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, так и от простых граждан.

    Одной из наиболее запомнившихся тем стало рассуждение президента о том, что бы он положил в «капсулу времени». Глава государства, в частности, решил остановиться на послании, текст которого он продиктовал в прямом эфире.

    «Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда: нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте – мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас.

    Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось.

    Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», – процитировал послание президента потомкам официальный сайт Кремля.

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике

    Путин заявил об усилении сотрудничества России и Африки в сфере безопасности

    Путин заявил о росте влияния Африки в глобальной политике
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Африканские государства все заметнее влияют на мировую политику, а Россия усилила поддержку региона в вопросах нацбезопасности и борьбы с терроризмом, следует из приветствия президента России Владимира Путина участникам форума партнерства Россия-Африка.

    Приветственное слово Владимира Путина на открытии пленарного заседания конференции форума партнерства Россия-Африка зачитал министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    В послании подчеркивается, что «африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике».

    Путин отметил, что за последнее время сотрудничество России и Африки стало значительно активнее на различных направлениях. Россия оказывает поддержку странам Африки в вопросах национальной безопасности, решении продовольственной проблемы, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В приветствии отдельно говорится о содействии преодолению последствий природных катастроф и противодействию опасным эпидемическим заболеваниям.

    Президент России подчеркнул важность конструктивного диалога с африканскими государствами и значимость партнерства между Россией и Африкой в современных условиях.

    Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Каир для участия во втором заседании министерского форума Россия – Африка.

    Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси в Каире принял Сергея Лаврова.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 21:29 • Новости дня
    Эксперт объяснил доверительное общение Путина с военными

    Эксперт Кнутов: Путин рассказывает о ситуации на фронте как профессиональный военный

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент России четко представляя себе обстановку в зоне боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявления Владимира Путина, сделанные во время общения с журналистами и жителями страны в прямом эфире. Успехи на фронте эксперт связал не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной промышленности.

    «Президент, как Верховный главнокомандующий, напрямую общается с командирами подразделений и получает от них информацию о ходе боевых действий. Более того, Владимир Путин приглашает в Кремль отличившихся военнослужащих и лично интересуется обстановкой на фронте», – заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важно и то, что президент рассказывает о ситуации как профессиональный военный, четко и ясно представляя себе обстановку. Поэтому закономерно, что на «Итоги года» был приглашен участник боевых действий, Герой России», – добавил он.

    Кнутов также особо отметил кадровый проект программы «Время героев». «Эти люди, как говорится, взглянули смерти в лицо. Они по-другому воспринимают жизнь и ценности, которые нужно защищать. Поэтому неудивительно, что им отдается преимущество – они действительно готовы и дальше служить Родине, и президент особо доверяет им», – добавил он.

    По оценкам эксперта, уже сейчас стратегическая инициатива российской армии непосредственно влияет на общую ситуацию в мире. «Все больше европейцев осознают, что не смогут нанести России стратегическое поражение. Чем быстрее будет освобожден весь Донбасс, тем скорее можно будет говорить о нормализации отношений с Западом на равных условиях», – считает Кнутов.

    Он отметил сдвиги в настроениях Евросоюза. «Антироссийская риторика теряет монолитность. Антивоенную позицию Венгрии разделяет Словакия, а в ряде вопросов – и Чехия. О начале перелома говорит и то, что ряд стран не поддерживают экспроприацию российских активов», – полагает аналитик.

    По мнению Кнутова, послание Путина будущим поколениям излагает особую миссию России в мире. «Президент сказал о нравственных ориентирах, к чему должно стремиться человечество. Если исходить из того, что через 200 лет наши главные ценности сохранятся, то у России есть особая миссия», – заявил эксперт.

    При этом нынешние успехи на фронте эксперт связал не только с грамотными действиями военных, но и с перестройкой оборонной  промышленности. «Россия превосходит противника по количеству БПЛА. Мы широко используем беспилотники с элементами искусственного интеллекта, а целый ряд предприятий освоил их выпуск», – сказал Кнутов.

    По его мнению, озвученная в ходе «Итогов года» проблема с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена. Главной сложностью он назвал обеспечение связи. «Украина использует для этого спутниковый интернет Starlink. У нас пока нет достаточной космической группировки для широкополосного спутникового интернета, но такая программа есть, и мы ее создадим», – прогнозирует эксперт.

    В пятницу состоялись «Итоги года» с президентом Путиным. Разговор продлился 4,5 часа и стал самым продолжительным за все время существования формата. Глава государства ответил на вопросы журналистов и жителей страны. На вопрос ведущих о ситуации на фронте президент предложил высказаться командиру штурмовой группы, принимавшей участие во взятии Северска, Герою России Нарану Очир-Горяеву. Путин отметил, что командир начинал простым водителем.

    Президент добавил, что «в целом сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива перешла в руки российских Вооруженных Сил». «Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям. Противник отходит», – сказал глава государства.

    Также Путин назвал Россию безусловным лидером по количеству дронов. «Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», – сказал президент.

    На вопрос о том, как сегодня реализуется кадровая программа «Время героев», Путин сказал, что государство должно сделать все для того, чтобы для вернувшиеся с фронта бойцы могли реализовать себя на гражданке, особенно те, «кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать».

    В заключении Путин надиктовал по просьбе ведущих послание для капсулы времени будущим поколениям россиян. «Если в ваших руках сейчас наше послание – это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось», – сказал глава государства.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Путин отметил СМС о жизни «как в XIX веке» в Ульяновске

    Путин поручил разобраться с жалобами жителей Ульяновска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе прямой линии президент указал на жалобу жителей Ульяновской области, которые сравнили нынешние условия своей жизни с XIX веком.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» обратил внимание на СМС, поступившее от жителей Ульяновской области, передает ТАСС. В послании граждане пожаловались, что их условия жизни напоминают XIX век, и обратились к главе государства с просьбой повлиять на работу его подчинённых.

    Путин заявил: «Надо пометить и понять, о чём речь». Он подчеркнул необходимость разобраться в причинах проблем, обозначенных жителями региона.

    Ранее СК России начал расследование из-за сообщений жителей о затянувшемся строительстве ледовой арены в Хакасии и незавершенном спорткомплексе в Челябинской области.

    А в Новосибирской области после обращения на прямую линию с президентом России возбудили уголовное дело по факту халатности при оформлении пенсии семье погибшего в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего Владимир Путин на «Итогах года» ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

    В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

    «Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

    По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

    Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Депутат: Передвижные аптеки сделают лекарства доступными в глубинке

    Депутат Нифантьев объяснил необходимость передвижных точек по продаже лекарств

    Депутат: Передвижные аптеки сделают лекарства доступными в глубинке
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Не во всех населенных пунктах России есть возможность открыть стационарную аптеку. Однако правительство ищет пути решения этой проблемы, учитывая жизненную необходимость лекарств для граждан. Одной из таких мер могут стать передвижные аптеки, способные значительно облегчить ситуацию, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Нифантьев. Ранее в рамках программы «Итоги года» эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

    «Обеспеченность населения лекарствами – это важная тема, которая волнует, пожалуй, каждого россиянина. У нас большая страна, протяженность которой с востока на запад поражает воображение любого человека. Соответственно, создать условия, при которых жители отдаленных от центров районов имели доступ ко всем препаратам – насущная необходимость», – сказал Евгений Нифантьев, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

    «К сожалению, не во всех населенных пунктах имеется возможность открыть стационарный аптечный пункт. Где-то слишком мало населения, где-то попросту нет подходящих помещений, а в некоторых селах и вовсе отсутствуют фармацевты, без которых поддержание магазинов с лекарствами невозможно», – поясняет собеседник.

    «Именно для таких территорий и был разработан законопроект о возможности стационарных аптек запускать по определенному маршруту передвижные точки продажи лекарств. Все это будет делаться в соответствии с заранее оговоренным графиком: например, в ту или иную деревню машина прибывает каждый вторник с 18 до 19 часов», – говорит депутат.

    «Кроме того, жители получат возможность напрямую связаться с аптекой-организатором маршрута и заранее запросить у нее какой-нибудь препарат узкой направленности. Таким образом, мы сумеем наладить в отдаленные регионы профессиональную поставку препаратов, которые будут отдаваться гражданам в соответствии со всеми имеющимися нормами», – добавил он.

    «Задействованным в этой инициативе может оказаться любой участник рынка аптечных средств. Важно, однако, чтобы сеть или предприниматель могли обеспечить правильное и качественное обслуживание людей в отдаленных населенных пунктах. При этом мы предполагаем, что проект не потребует привлечения субсидий», – продолжает собеседник.

    «Возьмем для примера государственные сети, допустим «Губернские аптеки» Красноярского края, с которыми мы прорабатывали возможность реализации законопроекта. Они самостоятельно сделали передвижной пункт продажи – вышло вполне хорошо. Положительный экономический эффект достигается за счет того, что точка проводит в поселке всего лишь один час в неделю», – поясняет депутат.

    «Соответственно, весь семидневный спрос аккумулируется в шестьдесят минут. Конечно, это не самый удобный для покупателей вариант, но других пока нет. И это важный шаг вперед, который дает возможность жителям получить доступ к препаратам на регулярной основе», – заключил Нифантьев.

    Напомним, в Москве прошла программа «Итоги года» с Владимиром Путиным. В рамках нее президент ответил на 77 обращений, поступивших как от журналистов, собравшихся в Гостином Дворе, так и от граждан, задавших вопросы главе государства через соцсети, мессенджеры или телефонные звонки. В рамках программы президент обсудил ситуацию с обеспеченностью населения лекарственными средствами.

    В частности, глава государства призвал расширить имеющиеся фармацевтические сети и использовать новые каналы распространения товаров данной категории для повышения их доступности в регионах. Одним из решений Владимир Путин назвал внедрение передвижных аптек, практика которых уже успешно применяется в ряде субъектов РФ. Кроме того, он предложил рассмотреть возможность продажи необходимых лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

    Еще одним направлением, которое, по мнению Владимира Путина, может способствовать улучшению ситуации, является развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России». Президент подчеркнул, что принципиальные решения по данному вопросу уже приняты. «Нужно только наладить эту работу», – уточнил он.

    Комментарии (0)
    Главное
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
    NI: Россия превзошла НАТО по темпам производства вооружения и авиации
    Полиция начала проверять сообщения об избиении девушек треш-стримерами в баре
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии серьезно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации