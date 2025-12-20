Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Владелец пекарни «Машенька» рассказал, какие пирожки отправили Путину
Переданные президенту России Владимиру Путину пирожки не готовили специально, а выбрали те, что были на витрине, сообщил владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов.
Владелец пекарни «Машенька» из Подмосковья Денис Максимов рассказал об ажиотаже вокруг своей продукции после участия в проекте «Итоги года», передает RT.
По словам предпринимателя, к нему начали приезжать клиенты из других районов, а его самого теперь узнают на улице. Максимов сообщил, что рост числа покупателей был заметен уже вечером после эфира, а с утра поток стал еще более плотным. Он отметил, что новые посетители приезжают даже из населённых пунктов, находящихся в 10-15 км от пекарни, передает ТАСС.
Максимов рассказал, что сегодня лично общался с покупателями: «Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него». По его словам, после эфира заметный приток покупателей ощущается и в других двух пекарнях сети.
Максимов отметил, что пирожки, которые передали Владимиру Путину, не были приготовлены специально. «Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, – это те пирожки, которые едят все наши покупатели», – рассказал предприниматель.
Бизнесмен признался, что находится «в какой-то прострации» из-за неожиданной популярности. Также он сообщил, что специально для президента сегодня испекут «особый каравай».
В эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.
Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.
Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году.
В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Владимира Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.