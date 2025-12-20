Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал строящиеся оборонительные линии и рассказал о масштабных укрепительных работах вдоль фронта, сообщает «Царьград».

Показ укреплений сопровождался объявлением о том, что строительство ведется сразу в нескольких областях страны, и к нему привлечена Государственная специальная служба транспорта.

По словам Шмыгаля, эта служба сейчас разрабатывает и реализует крупные оборонные инфраструктурные проекты. Министр подчеркнул, что такие укрепления предназначены для обеспечения безопасности на передовой линии столкновения.

Вооруженные силы Украины не имеют за Гуляйполем, Степногорском и Ореховым серьезных укрепрайонов вплоть до Запорожья.

В Верховной раде поднимали вопрос о пропаже значительных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Полтавской области.

Бывшего заместителя мэра Харькова задержали по подозрению в хищении миллионов гривен при строительстве защитных сооружений, ущерб оценили в 5,4 млн гривен.