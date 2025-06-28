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Экс-заммэра Харькова задержали за хищения при строительстве укреплений
Бывшего заместителя мэра Харькова задержали по подозрению в хищении миллионов гривен при возведении защитных сооружений, ущерб оценили в 5,4 млн гривен.
О задержании экс-заместителя мэра Харькова по обвинению в хищениях во время строительства фортификаций сообщил Telegram-канал украинской полиции, передает РИА «Новости». В официальном сообщении не называется имя подозреваемого, однако украинские СМИ утверждают, что речь идет об Андрее Руденко, занимавшем должность до апреля 2024 года.
Полиция информирует, что в коррупционной схеме был задействован главный подрядчик и еще три коммерческие организации. Подрядчик осуществлял закупки материалов с наценкой 30%, что нанесло ущерб бюджету Украины на сумму 5,4 млн гривен, что эквивалентно примерно 130 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине обвинили главу антимонопольного комитета в недекларировании квартир. В стране обвинили 28 работников военной отрасли в хищении на сумму 36,5 млн долларов. Главу департамента Минобороны Украины отстранили в связи с уголовным делом.