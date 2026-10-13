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Доклад о фальсификации в Буче положили на стол переговоров России и АСЕАН
Доклад об инсценировке в Буче лежал на переговорах Лаврова и генсека АСЕАН
Доклад о фальсификации событий в Буче лежал на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хорном в Москве.
Перед местом, где сидела делегация АСЕАН во главе с генсеком, разместили доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», передает РИА «Новости».
Документ, подготовленный Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, содержит доказательства фальсификации Украиной при поддержке стран Запада событий в Буче в 2022 году.
Као Ким Хорн находится с визитом в России по приглашению Сергея Лаврова. Генсек АСЕАН планирует встретиться с руководством ряда российских министерств и представителями бизнес-кругов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фактчекеры выявили системные фальсификации в списках погибших в Буче.
Вьетнам предложил российским компаниям инвестировать в рынки АСЕАН.
Кроме того, президент Владимир Путин заявил о приверженности России и АСЕАН многополярному миру.