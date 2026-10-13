Доклад об инсценировке в Буче лежал на переговорах Лаврова и генсека АСЕАН

Tекст: Дмитрий Зубарев

Перед местом, где сидела делегация АСЕАН во главе с генсеком, разместили доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», передает РИА «Новости».

Документ, подготовленный Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, содержит доказательства фальсификации Украиной при поддержке стран Запада событий в Буче в 2022 году.

Као Ким Хорн находится с визитом в России по приглашению Сергея Лаврова. Генсек АСЕАН планирует встретиться с руководством ряда российских министерств и представителями бизнес-кругов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фактчекеры выявили системные фальсификации в списках погибших в Буче.

Вьетнам предложил российским компаниям инвестировать в рынки АСЕАН.

Кроме того, президент Владимир Путин заявил о приверженности России и АСЕАН многополярному миру.