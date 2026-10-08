GFCN: Аналитики обнаружили системные несоответствия в списке погибших в Буче

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международные фактчекеры выявили системные несоответствия в списке погибших в Буче и продолжают расследование, передает ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN).

«Изучив данные списков с мемориала в Буче, аналитики из разных стран выявили системные несоответствия, ставящие под сомнение официальную версию событий», – сказали в GFCN.

На мемориальном комплексе из восьми стел указаны как минимум 198 человек, которые не являются мирными жителями. Среди них – военнослужащие ВСУ, СБУ, полиции и бойцы националистического формирования «Азов*» (организация признана террористической, запрещена в РФ), отметили в организации. Ирландский журналист Чей Боуз добавил, что на мемориале также указаны люди, участвовавшие в боевых действиях с 2014 года.

Бразильский геополитолог Рафаэль Мачадо указал, что некоторые люди из списка открыто числятся на правительственных сайтах Украины как военнослужащие. Кроме того, 42 человека погибли за пределами Бучи, а 73 имени не имеют цифрового следа. Французская журналистка Кристель Нэан привела пример 68-летней женщины, скончавшейся от онкологии, которую также внесли в список жертв.

Эксперты GFCN призвали Мониторинговую миссию ООН по правам человека на Украине провести независимую проверку списков. По словам главного редактора PIA Global Тадео Кастильоне, включение комбатантов и умерших от естественных причин в списки гражданских жертв демонстрирует политическую инструментализацию трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты допустили международный суд над Украиной из-за обвинений в адрес России по Буче.

Глава МИД Сергей Лавров призвал западных журналистов провести честное расследование событий.

МИД назвал главной целью создания фейка о Буче срыв мирных переговоров.