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Захарова процитировала Пушкина в ответ на вопрос о негативе в свой адрес
Захарова рассказала о борьбе с негативом с помощью творений Пушкина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях III Екатерининского форума объяснила журналистам, что справляться с негативом ей помогают знание истории и стихи Александра Пушкина.
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как справляется с потоком негатива в свой адрес с помощью знания истории, пишет РИА «Новости».
«Любую негативную информацию нужно уметь отделять, то есть зерна от плевел. В негативе есть вещи деструктивные, есть просто озлобленные, есть критика, есть просто неумение выразить мысль, донести ее культурно и цивилизованно, но надо видеть и то, что полезно», – сказала Захарова.
Она отметила, что справляться с вызовами ей помогает история, демонстрирующая преодоление трудностей людьми, а также ее квалификация, полученная в МГИМО.
Также Захарова процитировала строки Пушкина из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца».
Она добавила, что первые два тезиса старается исполнять, но с неоспариванием глупца возникают сложности, так как западные «не-партнеры» постоянно вбрасывают ложные тезисы, которые необходимо опровергать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России. В тот же день она раскрыла лингвистический подтекст слов Владимира Зеленского о выборах.
В воскресенье представитель МИД обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.