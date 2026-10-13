Захарова рассказала о борьбе с негативом с помощью творений Пушкина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как справляется с потоком негатива в свой адрес с помощью знания истории, пишет РИА «Новости».

«Любую негативную информацию нужно уметь отделять, то есть зерна от плевел. В негативе есть вещи деструктивные, есть просто озлобленные, есть критика, есть просто неумение выразить мысль, донести ее культурно и цивилизованно, но надо видеть и то, что полезно», – сказала Захарова.

Она отметила, что справляться с вызовами ей помогает история, демонстрирующая преодоление трудностей людьми, а также ее квалификация, полученная в МГИМО.

Также Захарова процитировала строки Пушкина из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца».

Она добавила, что первые два тезиса старается исполнять, но с неоспариванием глупца возникают сложности, так как западные «не-партнеры» постоянно вбрасывают ложные тезисы, которые необходимо опровергать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России. В тот же день она раскрыла лингвистический подтекст слов Владимира Зеленского о выборах.

В воскресенье представитель МИД обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.