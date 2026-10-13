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Папа римский Лев XIV отправился в больницу для проведения операции на легком
Ватикан: Папа римский Лев XIV перенесет операцию на легком во вторник вечером
Папа римский Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику для проведения операции по удалению узелка в легком.
Кортеж папы римского Льва XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли» для проведения хирургического вмешательства, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Rainews24.
Служба печати Святого престола подтвердила, что понтифик перенесет операцию во вторник вечером.
«Как и объявлялось, папа Лев XIV направился в клинику «Джемелли» для госпитализации. Сегодня во второй половине дня ему проведут операцию по поводу узелка в легком», – говорится в сообщении Ватикана.
О предстоящей хирургической процедуре понтифик лично объявил в воскресенье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аудиенции папы римского отменили из-за предстоящего хирургического вмешательства.
Ватикан назвал дату госпитализации понтифика.
В воскресенье в Святом престоле оценили сроки восстановления папы Льва XIV после операции.