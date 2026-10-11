Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В Ватикане оценили срок восстановления папы Льва XIV после операции
Ватикан: Восстановление папы римского Льва XIV после операции займет неделю
Восстановление папы римского Льва XIV после операции по удалению легочного узелка займет около недели, сообщил директор службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Восстановление папы римского Льва XIV после операции по удалению легочного узелка займет около недели, передает РИА «Новости».
«Предполагаемое время послеоперационного восстановления в больнице составит около недели», – заявил Бруни.
Операция запланирована на первые дни следующей недели и пройдет в римской клинике «Джемелли», пишет Vatican News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье папа римский сообщил о предстоящей операции на легком.
В прошлом месяце Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс».
Он отменил сокращение зарплат кардиналов.