Папа римский сообщил о предстоящей операции на легком

Папа римский Лев XIV сообщил о предстоящей операции на легком

Tекст: Дарья Григоренко

Понтифик объявил об этом после воскресной проповеди, передает ТАСС.

«Во время некоторых обследований врачи обнаружили у меня небольшой узел в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство, следуя их рекомендациям, я решил оперироваться, чтобы его удалить», – сказал 71-летний Лев XIV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце папа римский отказал ультраправым в христианстве.

Итальянский премьер проигнорировала встречу с ним во Франции.

Он предостерег ООН от превращения в «фарс».