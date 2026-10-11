Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Папа римский сообщил о предстоящей операции на легком
Папа римский Лев XIV сообщил о предстоящей операции на легком
Папа римский Лев XIV заявил, что ему предстоит хирургическое вмешательство для удаления небольшого узла в легком.
Понтифик объявил об этом после воскресной проповеди, передает ТАСС.
«Во время некоторых обследований врачи обнаружили у меня небольшой узел в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство, следуя их рекомендациям, я решил оперироваться, чтобы его удалить», – сказал 71-летний Лев XIV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце папа римский отказал ультраправым в христианстве.
Итальянский премьер проигнорировала встречу с ним во Франции.
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