Минтранс предсказал снижение стоимости беспилотных грузоперевозок

Минтранс спрогнозировал экономию 108 млрд рублей на беспилотных грузовиках

Tекст: Елизавета Шишкова

Стоимость беспилотных грузоперевозок в России к 2035 году может снизиться на 8%. Благодаря этому грузоотправители смогут экономить около 108 млрд рублей в год, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в Московской области на трассе М-12 «Восток» уже эксплуатируется порядка ста автономных большегрузов.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин отмечал, что к 2035 году парк беспилотных грузовиков в стране может составить десятки тысяч единиц. По его оценке, это позволит автоматизировать до 25% отечественной логистики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выходе на дороги сотен беспилотных такси и грузовиков.

В прошлом месяце Минтранс сообщил о вхождении России в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту.

В сентябре Китай предложил Москве развивать трансграничные логистические маршруты с использованием автономных большегрузов.