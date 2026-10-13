Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Минтранс предсказал снижение стоимости беспилотных грузоперевозок
Минтранс спрогнозировал экономию 108 млрд рублей на беспилотных грузовиках
Министерство транспорта России спрогнозировало снижение стоимости беспилотных грузоперевозок к 2035 году на 8%, что позволит компаниям экономить около 108 млрд рублей ежегодно.
Стоимость беспилотных грузоперевозок в России к 2035 году может снизиться на 8%. Благодаря этому грузоотправители смогут экономить около 108 млрд рублей в год, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в Московской области на трассе М-12 «Восток» уже эксплуатируется порядка ста автономных большегрузов.
Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин отмечал, что к 2035 году парк беспилотных грузовиков в стране может составить десятки тысяч единиц. По его оценке, это позволит автоматизировать до 25% отечественной логистики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выходе на дороги сотен беспилотных такси и грузовиков.
В прошлом месяце Минтранс сообщил о вхождении России в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту.
В сентябре Китай предложил Москве развивать трансграничные логистические маршруты с использованием автономных большегрузов.