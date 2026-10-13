Британского экс-дипломата задержали в Лондоне после поездки на «Валдай»

Tекст: Елизавета Шишкова

Экс-дипломата остановили в ночь на 2 октября после рейса из Москвы через Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Прауда для американского издания Responsible Statecraft.

«Я не имел права хранить молчание и подвергся тщательному обыску, предоставив отпечатки пальцев и образец ДНК. Мне также пришлось сдать электронные устройства и сообщить пароли от них», – заявил Прауд.

По его словам, правоохранители объяснили свои действия желанием задать несколько вопросов и проверить, не планирует ли он враждебный акт против Британии. При этом Прауд отметил, что не подозревался ни в чем незаконном.

Бывший дипломат назвал свое задержание очередной эскалацией войны британских властей со свободой слова. Он подчеркнул, что заранее открыто уведомил МИД Британии о планируемой поездке, но не получил ответа от ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия подала России сигналы о возобновлении военных контактов.

В июне посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Соединенное Королевство в стремлении уничтожить Россию.