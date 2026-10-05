Принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы

The Times: Уильям отказался сниматься в фильме к 30-летию гибели принцессы Дианы

Tекст: Ольга Иванова

Уильям находится в «абсолютной ярости из-за того, что его младший брат сделал, очерняя королевскую семью», заявил Морган, упомянув книги Гарри, шоу на Netflix и подкасты. По его словам, братья не общаются уже несколько лет, передает Fox News.

Газета The Times ранее сообщила, что принц Уэльский не будет снимать фильм к 30-летию гибели принцессы Дианы в 2027 году, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Гарри. Уильям отклонил несколько предложений об участии в документальных проектах.

По данным журнала People, принц Гарри рассматривает несколько проектов, чтобы почтить память матери, но ни один документальный фильм пока не утвержден.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.

В прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

В 2025 году СМИ сообщили о планах Гарри и Меган снять фильм о принцессе Диане.