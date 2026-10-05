Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Принц Уильям отказался от участия в фильме к годовщине смерти принцессы Дианы
The Times: Уильям отказался сниматься в фильме к 30-летию гибели принцессы Дианы
Британский принц Уильям «в ярости» на своего брата принца Гарри из-за его поведения и не собирается участвовать в создании документального фильма о матери – принцессе Диане, сообщил телеведущий Пирс Морган.
Уильям находится в «абсолютной ярости из-за того, что его младший брат сделал, очерняя королевскую семью», заявил Морган, упомянув книги Гарри, шоу на Netflix и подкасты. По его словам, братья не общаются уже несколько лет, передает Fox News.
Газета The Times ранее сообщила, что принц Уэльский не будет снимать фильм к 30-летию гибели принцессы Дианы в 2027 году, чтобы избежать дальнейшего конфликта с Гарри. Уильям отклонил несколько предложений об участии в документальных проектах.
По данным журнала People, принц Гарри рассматривает несколько проектов, чтобы почтить память матери, но ни один документальный фильм пока не утвержден.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке.
В прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.
В 2025 году СМИ сообщили о планах Гарри и Меган снять фильм о принцессе Диане.