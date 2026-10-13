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Полиция Германии сняла угрозу после ЧС в аэропорту Нюрнберга
Полиция Баварии не обнаружила угрозу в аэропорту Нюрнберга
Полиция федеральной земли Бавария сообщила, что проверка после объявления чрезвычайной ситуации в аэропорту Нюрнберга не выявила угрозы, инцидент был связан с рейсом, прибывшим с греческого острова Корфу.
Аэропорт Нюрнберга объявил о чрезвычайной ситуации и приостановил работу, после чего полиция федеральной земли Бавария провела проверку и не выявила опасности, передает ТАСС.
«Проверка на месте показала, что угрозы нет», – говорится в сообщении полиции в соцсети.
В полиции подтвердили информацию газеты Bild о том, что объявление чрезвычайной ситуации было связано с рейсом, прибывшим с греческого острова Корфу. Правоохранители уточнили, что самолет приземлился в Нюрнберге по расписанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник неопознанный летающий объект вынудил аэропорт Нюрнберга приостановить работу.