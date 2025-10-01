Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Прокуратура Варшавы отказалась возбуждать дело из-за флагов ОУН-УПА на концерте Коржа
Окружная прокуратура Варшавы отказалась возбуждать уголовное дело по факту появления бандеровских флагов на концерте белорусского музыканта Макса Коржа.
Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил, что его заявление о пропаганде бандеровской идеологии было отклонено из-за отсутствия состава преступления, передает ТАСС.
Пресс-секретарь окружной прокуратуры Каролина Старос пояснила, что следствие не нашло доказательств того, что участники инцидента преследовали цель пропаганды нацистской или фашистской идеологии. По ее словам, собранные материалы не указывают на подобные мотивы у лиц, принесших на стадион флаги и прочие предметы.
В настоящее время публичная демонстрация символики Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*, запрещены в России), в отличие от фашистской или коммунистической, не является уголовно наказуемой в Польше. В связи с этим в польский парламент поступили законопроекты, предлагающие ввести уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. Эти инициативы поддержаны партией ПиС и президентом Каролем Навроцким.
Напомним, в августе на выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом ОУН-УПА.
Власти Польши приняли решение депортировать группу иностранцев после демонстрации запрещенной символики на мероприятии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ