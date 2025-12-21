При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Посол Грозов обвинил Австрию в препятствовании работе дипмиссий России
Австрийские власти мешают российским дипмиссиям функционировать в нормальном режиме, заявил новый посол России в Вене Андрей Грозов.
По словам Грозова, введенные санкции затрудняют работу не только в обслуживании автопарка, осуществлении банковских операций и технического обеспечения недвижимости. Грозов подчеркнул, что регулярные необоснованные высылки сотрудников и затяжные задержки с выдачей дипломатических и служебных виз используются как инструмент политического давления, передает РИА «Новости»
По его словам, такие действия «фактически лишают посольство возможности функционировать в нормальном режиме», однако дипмиссии продолжают работу и «стараются выполнять свои обязанности добросовестно и профессионально».
«Важно сохранять дипломатическое присутствие в Вене даже в столь неблагоприятных условиях – прежде всего в интересах российских граждан», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Европейский союз скорректировал планы по использованию российских активов из-за «множества рисков». В октябре в центральных районах австрийской столицы ограничили движение транспорта из-за митингов против конфликта с Россией.
Осенью российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и покинул территорию Австрии. МИД России в ответ сообщил о высылке австрийского дипломата.