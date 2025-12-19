Канцлер Австрии признал осознание ЕС «множество рисков» с активами России

Канцлер Австрии Штокер сообщил об изменении подхода ЕС к активам России

Tекст: Вера Басилая

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Евросоюз осознал многочисленные риски, связанные с конфискацией российских активов для финансирования Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, обсуждение данного вопроса вызвало различные мнения среди участников, и в итоге было принято решение скорректировать подход к замороженным средствам Российской Федерации.

Штокер подчеркнул, что Евросоюз изменил первоначальные планы и сейчас рассматривает схему, при которой помощь Украине в виде кредита будет обеспечена бюджетом ЕС. Полученные средства могут быть частично возмещены за счет замороженного в Европе российского имущества, особенно в Бельгии, если соответствующее решение будет принято.

Он добавил, что окончательное решение по дальнейшей судьбе активов будет принято позднее.

Ранее Евросоюз сообщил о намерении предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, средства которого могут впоследствии компенсироваться за счет замороженного российского имущества, что в России называют воровством.

На ваш взгляд Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы? Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Лидеры Евросоюза на первом дне саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу использования российских активов.

В итоговом документе саммита указали договоренности о предоставлении Киеву 90 млрд евро посредством займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза.

После саммита Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита.

Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз сохраняет за собой право на использование замороженных российских активов для финансирования киевского режима.

Кремль пообещал прибегнуть ко всем правовым мерам в случае изъятия активов в Евросоюзе.