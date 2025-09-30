Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
Дипломат Австрии вскоре покинет Россию в качестве ответа на аналогичный шаг Вены в отношении российского сотрудника, заявил российский МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Москва традиционно реагирует зеркальными мерами на подобные действия других государств, передает ТАСС. О соответствующем решении уже уведомили австрийскую сторону, и в ближайшее время один из австрийских представителей аналогичного уровня покинет территорию России.
Ранее агентство APA сообщило, что российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и уже покинул территорию Австрии, передает РИА «Новости».
По данным агентства, принятое решение связано с тем, что российский дипломат якобы неоднократно контактировал с работником австрийской нефтегазовой компании OMV. Этот сотрудник, как отмечается, сейчас уже уволен.
В марте прошлого года Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».