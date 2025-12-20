  • Новость часаПВО сбила 27 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    С чем экономика России справилась в этом году
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Германия намерена разрешить разведке ФРГ диверсии за рубежом
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    25 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    20 комментариев
    20 декабря 2025, 09:53

    Focus: Путин на «Итогах года» продемонстрировал успехи России в 2025 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выступление президента России Владимира Путина на передаче «Итоги года» показало успешность страны, несмотря на санкции и негативные прогнозы со стороны Запада, пишут немецкие СМИ.

    Прямая линия с президентом России показала значительный прогресс страны в военной, дипломатической и социальной сферах, несмотря на санкции, передает ТАСС со ссылкой на Focus.

    По словам авторов, Россия не только обеспечивает экономическую устойчивость и оборонный бюджет, но и остается активным участником международной торговли.

    Россия избегает доминирования военных расходов над экономикой, а попытки Запада изолировать ее терпят неудачу. Даже члены НАТО как Турция и Венгрия, продолжают вести дела с Москвой, несмотря на давление Запада. Также отмечается провал попыток экспроприировать российские активы.

    В материале подчеркивается слабость и разобщенность европейского сообщества, а западные страны в оценке Путина выглядят как «беспорядочное месиво». Focus возлагает ответственность за сложившуюся ситуацию на самих европейских лидеров.

    Ранее в британской Guardian заявили, что Путин «занял жесткую позицию» в ходе «Итогов года», российский лидер, по мнению издания, «подчеркнул решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы».

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась четыре с половиной часа. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    19 декабря 2025, 15:43
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    Путин объявил о достижении цифрового суверенитета России с запуском Max
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запуск мессенджера Max укрепил цифровой суверенитет России, позволив стране занять место среди лидеров наряду с Китаем и США, заявил президент Владимир Путин, подводя итоги года.

    С появлением российского национального мессенджера Max страна получила полный цифровой суверенитет, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что создание подобной платформы – правильный шаг, учитывая, что зарубежные сервисы не всегда позволяли соблюдать российские законы. Глава государства отметил: «Конкуренция всегда нужна и она будет, но надо соблюдать законы России».

    Путин выразил уверенность, что у мессенджера Max со временем появятся конкуренты.

    Он отметил, что основное условие для работы сервисов – их соответствие российскому законодательству. По словам Путина, создание мессенджера Max стало одним из ключевых событий года, однако, по мнению блогера Валентина Петухова, на рынке продолжают существовать и другие популярные сервисы.

    Также Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными мессенджерами, такими как Telegram, указав, что проблема заключается в ограничениях, которые вводят власти иностранных государств, не позволяя платформам соблюдать законы России.

    Он добавил, что создание национального мессенджера было необходимым шагом для укрепления цифровой самостоятельности страны.

    По мнению Путина, благодаря внедрению Max Россия теперь входит в тройку стран с цифровым суверенитетом наряду с Китаем и США.

    Напомним, национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей. Цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.

    Комментарии (5)
    19 декабря 2025, 14:00
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    Путин разъяснил, кого имел в виду под «подсвинками»
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал, что под словами «подсвинки» не имел в виду кого-то конкретного в Европе.

    «Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал Путин на прямой линии и пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

    Глава государства также рассказал, что лично смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко на Всебелорусском собрании и поздравил его с ярким и эмоциональным выступлением. По словам Путина, речь белорусского лидера была содержательной, а оценка состояния отношений России и Белоруссии заслуживает благодарности.

    Отвечая на вопросы о безопасности Союзного государства, Путин заверил, что Россия и Белоруссия решают эти вопросы как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. По его словам, безопасность Союзного государства находится в надежных руках, и министерства обороны обеих стран действуют согласованно.

    Путин добавил, что безопасность на западных рубежах Союзного государства будет безусловно обеспечена благодаря тесной работе военных России и Белоруссии. «Безопасность Союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена», – подчеркнул он.

    Ранее Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России.

    Комментарии (9)
    19 декабря 2025, 22:22
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Комментарии (0)
    19 декабря 2025, 20:41
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    Ростех заявил о превосходстве МС-21 над Boeing и Airbus
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный авиалайнер МС-21 обладает заметными преимуществами перед зарубежными аналогами в технических характеристиках и уровне комфорта, заявили в Ростехе.

    «Существенное преимущество МС-21 – высокий уровень комфорта для пассажиров за счет более широкого фюзеляжа по сравнению с Boeing 737 и Airbus 320. Впервые в этом классе самолет вышел на уровень, доступный только пассажирам широкофюзеляжных лайнеров: он имеет более просторный проход между креслами, увеличенные багажные полки и большие иллюминаторы», – заявили в компании, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули, что помимо комфорта, самолёт превосходит конкурентов применением современных технологических решений. В конструкции МС-21 используются композитные материалы, особенно в крыле, что позволяет снизить его массу и повысить эффективность.

    В октябре МС-21 с новыми двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет.

    Комментарии (30)
    19 декабря 2025, 11:33
    ВЦИОМ: Уровень доверия Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достиг 81,4%, показатель одобрения деятельности главы государства составил 77,9%, следует из данных аналитического центра ВЦИОМ.

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину превысил 81,4 %, уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1,4 п. п. и составляет 77,9%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.

    Деятельность правительства одобряют 48,3% опрошенных, что на 2 п. п. выше предыдущих показателей. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,2%, а его работу одобряют 50,4% жителей страны.

    Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,8%, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,9%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,7%.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» вырос до 36%, поддержка КПРФ составила 9,1%, ЛДПР – 10,2%, «Справедливой России – За правду» – 5,4%, а «Новых людей» – 8,2%.

    Опрос проходил среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов в период с 8 по 14 декабря.

    Комментарии (4)
    19 декабря 2025, 12:55
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Путин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж, а не кражу, отметив возможные тяжелые последствия.

    В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент сделал заявление о попытках изъятия российских активов в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что слово «кража» не подходит для происходящего: «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – сказал Путин.

    По его словам, Евросоюзу не удается осуществить такую конфискацию, так как последствия таких действий могут быть крайне тяжелыми.

    «Почему не получается осуществить этот грабеж (российских активов – прим. ВЗГЛЯД)? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что выдача кредитов на Украину под обеспечение российскими активами приведет к росту финансовых обязательств стран ЕС, ситуация которых уже осложнена бюджетными проблемами.

    Президент также предостерег, что если европейские страны начнут практиковать конфискацию активов, это подорвет доверие к еврозоне и приведет к фундаментальным последствиям для всей финансовой системы региона, сообщает ТАСС.

    «Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», – сказал Путин.

    Выдача кредита Украине под российские активы приведет к росту долговых обязательств стран Евросоюза, несмотря на то, что их бюджеты уже испытывают серьезные трудности, заявил президент.

    По его словам, кредит, выданный под залог российских активов, увеличит долговую нагрузку каждой отдельной страны ЕС, а например, «во Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7%, а там 120%. Дефицит бюджета у нас 2,6%, в следующем году будет 1,6%, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно», – подчеркнул Путин.

    Президент также отметил, что сомнения по поводу сохранности активов в Европе появились не только у России, но и у других государств, в первую очередь у стран, обладающих свободными ресурсами, особенно нефтедобывающих. По мнению российского лидера, эти страны уже начинают задумываться о перспективах своих вложений и появлении риска конфискации средств.

    Конфискация российских активов, по словам Путина, может нанести серьезный удар по репутации и доверию к еврозоне. Как пишет ТАСС, в Европе хранят свои золотовалютные резервы множество государств, и такие решения способны значительно подорвать как общий имидж, так и финансовую устойчивость региона.

    Кроме того, Путин убежден, что российские активы, оказавшиеся за границей, рано или поздно придется вернуть. Даже если сейчас европейские страны предпримут попытки конфискации, последствия таких шагов выйдут за рамки только имиджа – речь идет о фундаментальных принципах финансового устройства, и, как отметил российский президент, «что бы они ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Комментарии (7)
    19 декабря 2025, 12:38
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    Путин отметил артистический талант Зеленского после фейкового видео в Купянске
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал появление фейкового видео с Владимиром Зеленским в Купянске.

    Глава государства отметил артистизм украинского лидера и, отвечая на вопрос журналиста, подчеркнул: «Я за этим не слежу, он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии. Поэтому тут ничего необычного нет». Прямую линию и пресс-конференцию транслирует канал «Россия 24».

    Продолжая ответ, Путин с иронией заметил, что если уж Купянск действительно находится под контролем украинских военных, «ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом, правильно?».

    «Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», – отметил глава государства.

    «Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит», – сказал Путин в ходе прямой линии, комментируя фотографию Зеленского.

    По словам Путина, сейчас невозможно просто подойти к этому месту – над городом небо затянуто беспилотниками с обеих сторон конфликта. «Какие-то девушки-блогерши проскочили. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и дронах – и с нашей, и с украинской стороны. Так просто подойти невозможно», – пояснил глава государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что селфи Зеленского у стелы Купянска является постановочной акцией, направленной на создание иллюзии контроля над городом для иностранных спонсоров Украины, передает РИА «Новости».

    В пятницу в Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Российский лидер в ходе «Итогов года» дал подробный комментарий о ситуации на фронте спецоперации на Украине.

    Накануне Захарова сообщила, что освобожденный Купянск в Харьковской области продолжает находиться под контролем российских военных, несмотря на заявления украинской стороны о якобы проведенной там операции.

    Комментарии (8)
    19 декабря 2025, 22:48
    В Ульяновске начали поиски автора жалобы Путину о жизни в городе, «как в XIX веке»

    Власти Ульяновска начали поиски автора сообщения Путину о жизни, «как в XIX веке»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ульяновска начали поиск автора обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке», сообщили в ульяновской администрации.

    Власти Ульяновска начали поиск автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе «люди живут, как в XIX веке», передает ТАСС.

    В администрации города заявили, что намерены выяснить, что именно подразумевал автор, и будут рады, если он сам выйдет на связь для «более детального обсуждения».

    В пресс-службе добавили, что история Симбирска в XIX веке была разноплановой. Представитель администрации напомнил, что жители города проявили мужество и героизм в годы военных кампаний 1812 года, а также во время русско-крымских противостояний середины и конца XIX века.

    Кроме того, чиновники подчеркнули, что в XIX веке город начал активно развиваться: появилась железнодорожная ветка до Москвы, благодаря чему получили развитие торговля и ремесла. Также в этот период были заложены основы для электрификации города и строительства первого водовода.

    Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года»  обратил внимание на сообщение жителей из Ульяновской области о том, что они живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил , что необходимо понять, о чем идет речь.

    Комментарии (20)
    19 декабря 2025, 14:42
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    Обратившейся к Путину вдове участника СВО из Новосибирска назначили все выплаты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Новосибирске вдова погибшего участника спецоперации с двумя детьми получила все положенные выплаты и удостоверения членов семьи погибшего после того, как ее видеообращение прозвучало в эфире передачи «Итоги года с президентом Владимиром Путиным».

    Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявило о назначении и выплате всех региональных пособий Кристине Гребе, обратившейся к президенту, передает ТАСС.

    Женщина сообщила, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО не получили удостоверения членов семьи погибшего и пенсию по потере кормильца.

    В сообщении ведомства уточняется, что для семьи погибшего оформлены все необходимые удостоверения, назначена и передана пенсия по потере кормильца в кредитную организацию для выплаты супруге и детям погибшего военнослужащего.

    Напомним, Путин в ходе «Итогов года» извинился перед женой погибшего участника спецоперации на Украине за медлительность чиновников при оформлении положенных выплат.

    Комментарии (30)
    19 декабря 2025, 22:11
    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда

    Депутат Колесник: Любой, кто посягнет на калининградский транзит, будет уничтожен

    В Госдуме указали на возможный ответ России в случае блокады Калининграда
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    «Любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации, в том числе с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя высказывание президента Владимира Путина о возможных мерах России в случае блокады Калининградской области.

    «Очевидно, что любой противник, посягнувший на интересы Российской Федерации с точки зрения обеспечения транзита в Калининградскую область, будет уничтожен: эффективно и окончательно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Напомним, на прошедших в пятницу  «Итогах года» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, каковы будут действия нашей страны в случае блокады Калининградской области. «Если нам будут создавать угрозы подобного рода, мы будем эти угрозы уничтожать. Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил президент.

    Депутат Колесник, в свою очередь, напомнил содержание российской ядерной доктрины: там сказано, что среди военных опасностей, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, значатся в том числе «действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям». Андрей Колесник считает высказывание президента прямым сигналом Западу о том, что Россия в случае блокады Калининградской области может применять любые инструменты вооруженной борьбы, в том числе ядерное оружие.

    Депутат назвал сразу три страны, которые могут ждать, по его словам, «обнуления» и от которых можно ожидать мер по блокаде Калининградской области: это Эстония, Литва и Латвия. Он напомнил, что Эстония в середине мая этого года уже атаковала танкер, шедший на загрузку нефти в российский порт. Тогда в дело пришлось вмешаться российскому истребителю Су-35.

    «В ущерб себе до минимума снизила транзит в Калининградскую область Литва», – добавил эксперт. Сейчас, по словам депутата, даже «Почта России» хочет «уходить на воду», потому что Литва вскрывает наши почтовые контейнеры на железной дороге, срывая, в нарушение всех правил, пломбы. Так что почтовые отправления в Калининград скоро будут отправляться паромами.

    По словам эксперта, идущие в Калининградскую область корабли охраняются конвоями. Их патрулируют и с воздуха. «Плюс на самих кораблях, которые к нам следуют, находятся специалисты по охране», – пояснил Колесник.

    Что касается Польши, то она давно перекрыла границу с Россией, через которую шла оживленная торговля, и местные польские магазины прогорели. «Поляки очень не хотят с Россией воевать, они хотят торговать. Однако их власти, как и власти прибалтийских стран, тоже могут попытаться спровоцировать конфликт. Готовыми нужно быть ко всему», – резюмировал депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО не скрывают, что имеют планы агрессии против Калининграда. Эксперты указывали, что обвинения стран ЕС в том, что российские самолеты якобы нарушают их воздушное пространство, являются провокацией с целью создать почву для оправдания блокады Калининградской области. В Финляндии открыто признавали, что возможная блокада Калининградской области станет де-факто объявлением войны против России.

    Комментарии (6)
    19 декабря 2025, 11:34
    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России

    Политолог Ткаченко назвал личное поражение фон дер Ляйен итогом ключевого саммита ЕС

    Эксперт назвал причины провала плана фон дер Ляйен по изъятию активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План ЕК по использованию российских активов для финансирования Украины изначально был авантюрой, связанной с амбициями Урсулы фон дер Ляйен. Предварительные итоги саммита ЕС – ее личное поражение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал провал плана ЕК по экспроприации активов России и решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро в долг под гарантии общего бюджета ЕС.

    «Предварительные итоги саммита ЕС – личное поражение Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится, Акела промахнулся. Теперь еврочиновницу можно считать «сбитым летчиком», – иронично отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению собеседника, причин провала плана главы Еврокомиссии по использованию российских активов для финансирования Украины несколько: во-первых, позиция Банка России, который подал иск в Арбитражный суд против Euroclear; во-вторых, давление на Евросоюз со стороны США.

    Но самое главное – экспроприация средств противозаконна, о чем открыто говорит целый ряд стран-членов объединения. «Чтобы присвоить активы, европейцам необходимо пересмотреть, в частности Лиссабонский договор и создавать новую правую базу, этого сделано не было», – напомнил эксперт. Он назвал план ЕК «авантюрой», связанной с амбициями лично фон дер Ляйен и брюссельской бюрократии.

    По прогнозам аналитика, евробюрократы «поругают» Бельгию, которая выступала в авангарде противников кражи российских активов. «Еврокомиссия также хотела бы ущемить суверенитет страны в максимально возможном объеме», – указал спикер. Что касается соглашения лидеров Евросоюза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, то оно знаменует начало крушения европейских финансов, продолжил Ткаченко.

    «Кто будет выпускать облигации? Чем их гарантировать? Во сколько заимствования обойдутся Евросоюзу? – рассуждает собеседник. – Я не удивлюсь, если все закончится тем, что через какое-то время, скажем, Совет министров Европейского союза примет решение, что обещание неисполнимо».

    «Заимствования под гарантии бюджета ЕС – это то, чего Еврокомиссии очень хотелось избежать. Недовольные избиратели, каковых немало, получают новый повод ворчать – в конечном итоге на Украину пойдут их деньги. Это используют антисистемные силы. Ну и поскольку заимствование и выделение пойдут траншами, на каком из них наступит политический сбой с восклицанием «доколе!», остается только гадать», – добавил, в свою очередь, политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, Россия, вероятнее всего, «никогда не увидит свои активы». «Иллюзий питать не надо. Но противнику они не пошли, а в дальнейшем могут быть использованы в гипотетическом размене чего-то на что-то. Исход, в целом, благоприятный», – считает аналитик.

    Напомним, лидеры стран Евросоюза в первый день саммита Евросовета в Брюсселе не смогли прийти к решению о финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Итоговое коммюнике после 16 часов обсуждений вообще не упоминает эту тему, начинаясь сразу со второй главы, посвященной палестино-израильскому конфликту.

    Вместе с тем, Евросовет согласовал беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе облигаций ЕС, выпущенных на рынках капитала и обеспеченных бюджетом Евросоюза. Однако Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    В окончательном соглашении о займе будет указано, что Украина вернет деньги только в случае получения репараций от России. До тех пор активы Москвы останутся замороженными в Европе, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС сохраняет за собой право использовать эти средства для погашения кредита. Разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства 16 из 27 стран ЕС, где проживает более 55% населения Евросоюза, пишет Bloomberg.

    «Наша поддержка Украины гарантирована», – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был менее оптимистичен. «Конечно, некоторым не понравилось это решение. Но политика – это не эмоциональная работа. Рациональность возобладала», – сказал он.

    Де Вевер уже второй раз добивается отклонения идеи «репарационного кредита» Киеву под российские активы. На предыдущем саммите в октябре он сорвал аналогичную инициативу, пишет Politico. Для Брюсселя ставки в этой ситуации крайне высоки. Основная часть обсуждаемых средств находится в депозитарии бельгийской компании Euroclear.

    Де Вевер настаивает, чтобы в обмен на поддержку плана страны объединения дали финансовые гарантии для защиты бельгийской стороны на случай ответных решений Москвы. Однако европейские лидеры так и не смогли пообещать Брюсселю сколько-нибудь весомые инструменты поддержки. В целом, против «репарационного кредита» за счет российских средств выступают Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Мальта и Болгария.

    Также в ходе саммита отдельная группа стран во главе с Бельгией и Италией тайно планировала возродить свой предпочтительный план «Б»: помочь Украине за счет совместного долга ЕС. «Это оказалось наиболее реалистичным и практичным решением», – пояснил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

    Кирилл Дмитриев, спецпредставитель российского президента, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), назвал итоги первого дня саммита «смертельным ударом» для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Мерца.

    «Они растратили политический капитал, продвигая незаконные действия против российских резервов, и потерпели неудачу. «Альтернативы нет», говорили они. Видимо, есть. Весь мир только что увидел, как вы провалились в попытке запугать других и заставить их нарушать закон», – отметил он.

    По его словам, отмена идеи ЕС о незаконном использовании российских международных резервов для финансирования Украины станет «большой победой для права и здравого смысла, а также для голосов разума в Европе, которые защищали ЕС/евро/Euroclear».

    Издание Euroactiv отметило, что первый день саммита «завершился нереализованными амбициями, публичным проигрышем» и «унизительным политическим поражением» фон дер Ляйен и Мерца. «Произошедшее выявило пределы политического влияния главы ЕК и риски чрезмерного продвижения юридически ненадежной и политически спорной идеи», – указывается в статье.

    Издание Financial Times также считает саммит ударом по фон дер Ляйен и Мерцу. «Мы всегда говорили, что речь идет о том, чтобы Киев получил деньги. А не о том, как это сделать», – приводит газета слова одного из европейских представителей, участвовавших в переговорах.

    Тем не менее, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева. «Мы дали Еврокомиссии мандат на продолжение работы над репарационным займом на основе замороженных российских активов», – сказал он. Участники будут вынуждены продолжить саммит в пятницу.

    Известно, что Мерц намерен пойти навстречу требованиям Бельгии и задействовать находящиеся в Германии активы Банка России для поддержки Украины.

    Отметим, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии, пишет РИА «Новости».

    В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей. В заявлении отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    Комментарии (11)
    19 декабря 2025, 18:21
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    МВД решило помочь получить гражданство России обратившейся к Путину пенсионерке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», получает помощь от полицейских Мурманской области при оформлении российского гражданства, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Женщина ранее обратилась через колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав о сложностях с подготовкой документов для получения гражданства, передает РИА «Новости».

    В сентябре Кондратьева приехала в город Кола к своей дочери и решила остаться в России. В конце ноября она подала документы на получение вида на жительство, и, как сообщила Волк, сотрудники отдела по вопросам миграции уже завершили все необходимые процедуры.

    После завершения оформления полицейские вместе с представителями «Народного фронта» лично посетили Кондратьеву и вручили ей вид на жительство. Сейчас для женщины готовят необходимые справки для приема в гражданство России, которые будут рассмотрены в максимально короткие сроки, отметила Волк.

    Комментарии (12)
    19 декабря 2025, 19:21
    Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Орлова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добровольческая бригада футбольных фанатов «Эспаньола» сообщила о гибели командира объединения Станислава Орлова по прозвищу «Испанец», пишут СМИ.

    Смерть своего командира Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», подтвердила бригада «Эспаньола» в своем Telegram-канале, передает Газета.ru. Официального заявления о причинах и обстоятельствах гибели пока не опубликовано: сообщается, что правоохранительные органы продолжают устанавливать точные детали произошедшего.

    Сослуживцы Орлова пояснили, что после завершения проверочных процедур появится официальная информация о месте и причине его гибели.

    10 декабря в медиа появились сообщения о задержании Орлова вместе с Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием, однако эти сведения не нашли подтверждения в правоохранительных структурах, а дальнейших контактов с ними не удалось установить.

    11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ссылался на Эдгарда Запашного, когда опубликовал сообщение о гибели Орлова, однако публикация позднее была удалена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группы «Эспаньола» принимали активноеучастие в боях в Часов Яре. До этого подразделение сорвало атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР.

    Напомним, что «Эспаньола» является добровольческим отрядом из футбольных фанатов разных клубов.

    Комментарии (3)
    19 декабря 2025, 19:25
    Пермский каннибал умер в поликлинике

    Пермский каннибал Малышев умер в поликлинике

    Пермский каннибал умер в поликлинике
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Михаил Малышев, осуждённый за совершённые убийства и каннибализм, скончался на приёме у врача в одной из больниц Перми, сообщает SHOT.

    Пермский каннибал Михаил Малышев скончался в возрасте 65 лет в поликлинике, куда пришёл на приём к врачу, передает РИА «Новости». По информации издания, мужчина не дошёл до кабинета врача: ему стало плохо рядом со входом, он схватился за сердце, упал и умер. Медицинский персонал попытался оказать ему экстренную помощь, однако спасти жизнь Малышева не удалось.

    Михаил Малышев был задержан в 2000 году по обвинению в двух убийствах. Проверка на полиграфе, как сообщали в СМИ, связывала его минимум с восемью подобными преступлениями. Известно, что своих жертв он убивал, расчленял, а часть мягких тканей употреблял в пищу, остальное выбрасывал.

    Суд в 2002 году приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы за два доказанных убийства. В колонии Пермского края он прошёл принудительное психиатрическое лечение и освободился в октябре 2022 года. По сведениям SHOT, после освобождения Малышев устроился на работу в приют для бездомных животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд вновь отказал бывшему московскому серийному убийце Александру Пичушкину в переводе из северной колонии.

    Комментарии (7)
    19 декабря 2025, 15:03
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил генсеку НАТО Марку Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США, отметив некорректные заявления о якобы планах России напасть на Европу.

    Президент России Владимир Путин призвал генсека НАТО Марка Рютте ознакомиться с американской Стратегией национальной безопасности, пишет ТАСС.

    Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.

    Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.

    По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.

    Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года».

    Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.

    В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.

    Комментарии (2)
    19 декабря 2025, 17:20
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    Комментарии (5)
    Взрывы в Одесской области вынудили Украину искать новые транзитные маршруты
    Захарова отреагировала на слова Зеленского о «разном Путине»
    Сын посла Украины задержан по делу об убийстве сына вице-мэра Харькова
    Бойцы двух бригад ВСУ сбежали с позиций после российских ударов
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Судебные эксперты оценили стоимость квартиры Долиной в 138 млн рублей
    Пермский каннибал умер в поликлинике

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

