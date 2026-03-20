Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.
Трамп похвалил Такаити на саммите и пообещал поддержать Японию
На встрече в Вашингтоне президент США выразил поддержку Санаэ Такаити, несмотря на упоминание атаки на Перл-Харбор и разногласия по Ирану.
Санаэ Такаити продемонстрировала прочные связи Японии и США во время своей первой встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.
Несмотря на заметный момент напряженности из-за упоминания атаки на Перл-Харбор, лидер республиканцев похвалил Такаити, выделил новые сферы экономического сотрудничества и пообещал поддержать Токио во время будущих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Во время встречи в Овальном кабинете американский лидер тепло встретил японского премьера, а Такаити объяснила ограничения, накладываемые пацифистской конституцией Японии на военную помощь США в районе Ормузского пролива.
Американский президент подчеркнул: «У нас была потрясающая поддержка и отношения с Японией по всем вопросам». Для союзников США из Австралии и Южной Кореи теплый прием Такаити стал сигналом, что Трамп готов идти на компромисс, несмотря на разногласия, связанные с операцией в Иране.
Такаити приехала в Вашингтон не с военными предложениями, а с внушительными экономическими инициативами – строительством малых модульных ядерных реакторов в Теннесси и Алабаме (до 40 млрд долларов), а также проектами газовых электростанций в Пенсильвании и Техасе (около 33 млрд долларов). Эти шаги вписываются в соглашение между Японией и США о тарифах, предусматривающее общий фонд в 550 млрд долларов, и призваны укрепить экономические связи двух стран.
По итогам переговоров США заявили, что Япония быстро увеличит производство ракет-перехватчиков SM-3 в четыре раза для восполнения дефицита вооружений, вызванного конфликтом с Ираном. Трамп отдельно отметил дипломатические усилия Такаити по оказанию давления на Тегеран, а также ее инициативы по снятию ограничений на экспорт вооружений и увеличению оборонных расходов Японии до более чем 2% ВВП.
Еще одним результатом саммита стала договоренность о поддержании тесного контакта между лидерами двух стран по вопросам Китая и КНДР. По мнению экспертов, встреча в Вашингтоне укрепила альянс США и Японии, а для Такаити стала яркой дипломатической победой на мировой арене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила в парламенте об ожидании «крайне сложной» встречи с президентом США из-за требований направить военные корабли в Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил последствиями в случае попыток Тегерана перекрыть Ормузский пролив. Ранее Трамп провел разговор с Такаити и рекомендовал ей не провоцировать Китай вопросом суверенитета Тайваня, опасаясь последствий напряженности между Пекином и Токио.