Трамп сказал Такаити не злить Китай

Tекст: Алексей Дегтярев

Предложение прозвучало после телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер указал на историческую принадлежность Тайваня к Китаю и совместную с США ответственность за глобальный порядок, пишет Wall Street Journal.

В тот же день Трамп провел разговор с Такаити и рекомендовал ей «не провоцировать» Китай вопросом суверенитета Тайваня, уточнив при этом, что совет был ненавязчивым и он не просил главу японского правительства отказаться от своих слов.

Японская сторона отметила обеспокоенность тем, что Трамп опасается последствий напряженности между Пекином и Токио, которые могут разрушить достигнутое с Си Цзиньпином соглашения о закупке Китаем американской сельхозпродукции.

Такаити ранее заявила о возможности участия Японии в военных действиях с союзниками в случае нападения Китая на Тайвань, что вызвало ответные экономические и дипломатические меры со стороны Пекина.

Трамп подчеркнул значение мирных отношений с Китаем и отметил, что Пекин согласился увеличить закупки американских сельхозтоваров в обмен на сохранение мирного диалога. Официальный представитель Белого дома заявил, что «отношения между США и Китаем очень хороши и это выгодно для Японии, которая является нашим близким союзником».

Ранее Такаити попыталась оправдаться за свои заявления, которые спровоцировали резкую критику со стороны Пекина. При этом она отказывалась извиняться перед Китаем за слова о Тайване.

Китайская сторона выражала протест японской из-за заявлений Такаити.