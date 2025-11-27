  • Новость часаНачалось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    27 ноября 2025, 10:28

    Трамп сказал Такаити не злить Китай

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Японии Санаэ Такаити предложил смягчить позицию Токио по вопросу Тайваня после недавней конфронтации с Китаем.

    Предложение прозвучало после телефонного разговора Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер указал на историческую принадлежность Тайваня к Китаю и совместную с США ответственность за глобальный порядок, пишет Wall Street Journal.

    В тот же день Трамп провел разговор с Такаити и рекомендовал ей «не провоцировать» Китай вопросом суверенитета Тайваня, уточнив при этом, что совет был ненавязчивым и он не просил главу японского правительства отказаться от своих слов.

    Японская сторона отметила обеспокоенность тем, что Трамп опасается последствий напряженности между Пекином и Токио, которые могут разрушить достигнутое с Си Цзиньпином соглашения о закупке Китаем американской сельхозпродукции.

    Такаити ранее заявила о возможности участия Японии в военных действиях с союзниками в случае нападения Китая на Тайвань, что вызвало ответные экономические и дипломатические меры со стороны Пекина.

    Трамп подчеркнул значение мирных отношений с Китаем и отметил, что Пекин согласился увеличить закупки американских сельхозтоваров в обмен на сохранение мирного диалога. Официальный представитель Белого дома заявил, что «отношения между США и Китаем очень хороши и это выгодно для Японии, которая является нашим близким союзником».

    Ранее Такаити попыталась оправдаться за свои заявления, которые спровоцировали резкую критику со стороны Пекина. При этом она отказывалась извиняться перед Китаем за слова о Тайване.

    Китайская сторона выражала протест японской из-за заявлений Такаити.

    27 ноября 2025, 06:13
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    Трамп: Животное, расстрелявшее в упор бойцов Нацгвардии США, заплатит суровую цену
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выходец из Афганистана расстрелял бойцов Нацгвардии США в Вашингтоне в упор из засады, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он также заявил: «Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко».

    Трамп обвинил миграционную политику предыдущей администрации Джо Байдена в создании угрозы национальной безопасности США. Он заявил, что прошлая администрация позволила проникнуть в страну «20 млн непроверенных и неизвестных иностранцев» и подчеркнул необходимость проверить каждого прибывшего из Афганистана после 2021 года. «Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим», – добавил президент.

    По словам Трампа, Министерство внутренней безопасности уверено в том, что задержанный подозреваемый – выходец из Афганистана, «адской дыры на земле», доставленный в США рейсом при администрации Байдена в сентябре 2021 года. Он отметил, что нападение было «проявлением зла, ненависти и терроризма» и назвал его преступлением против всей страны и против человечности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два военнослужащих Национальной гвардии США получили ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома. Белый дом был переведен в режим изоляции. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона был опознан как Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. По данным СМИ, ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма.

    25 ноября 2025, 23:08
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 11:16
    Такаити оправдалась за слова, спровоцировавшие ссору с Китаем
    Такаити оправдалась за слова, спровоцировавшие ссору с Китаем
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила в парламенте страны с объяснениями относительно своих недавних заявлений, которые спровоцировали резкую критику со стороны Пекина.

    Такаити заявила, что не собиралась упоминать никаких конкретных деталей касательно возможной военной ситуации вокруг Тайваня, передает Bloomberg.

    «Я не имела намерения говорить о конкретных нюансах», – указала она. У ее слов о Тайване в тот момент был конкретный контекст, подчеркнула Такаити.

    Также она еще раз подтвердила официальную позицию Японии – оценка любых кризисных ситуаций будет проводиться индивидуально, с учетом всей имеющейся информации.

    Ранее Такаити предположила, что Япония может прибегнуть к военным мерам совместно с другими странами в случае нападения Китая на Тайвань. Эти слова вызвали негативную реакцию Пекина, который ответил на них экономическими и дипломатическими мерами.

    Такаити ранее отказалась извиняться перед КНР за слова о Тайване.

    Пекин выразил протест Токио из-за заявлений премьера о Тайване.

    Кроме того, Китай напомнил о положении Устава ООН о «враждебном государстве» после высказываний японского премьера.

    26 ноября 2025, 04:17
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории

    Трамп назвал перспективы Украины в войне
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    25 ноября 2025, 02:45
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил в эфире телеканала Fox News о том, что президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении соглашение о прекращении украинского конфликта, так как в Женеве удалось «детально обсудить» мирный план из 28 пунктов, и осталось «всего несколько пунктов разногласий».

    «Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.

    Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили  против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.

    25 ноября 2025, 11:50
    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине

    СВР: Британия решила дискредитировать Трампа ради сохранения доходов с Украины

    СВР заявила о планах Лондона «сбить настрой» Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти разработали стратегию по дискредитации президента США Дональда Трампа, чтобы не допустить его инициатив в разрешении конфликта на Украине, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Лондон стремится помешать возможным миротворческим инициативам президента США Дональда Трампа, следуе из сообщения СВР. В разведке считают, что британские власти опасаются прекращения доходов от конфликта на Украине и собираются препятствовать действиям Трампа по урегулированию ситуации.

    В СВР отмечают: британцы подготовили «страховочный вариант», чтобы «сбить его настрой» и дискредитировать, если он будет активно продвигать мирные инициативы. Для этого запланировано возрождение давно опровергнутых инсинуаций, включая фейковые «досье» бывшего сотрудника спецслужб Кристофера Стила с обвинениями в связях Трампа и его семьи с советскими и российскими ведомствами.

    «Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые инсинуации», – отметили в СВР.

    СВР уверена, что доходы от поставок вооружений стране спасают британскую экономику от банкротства. По ее данным, ключевые компании ВПК, включая BAE Systems и Thales UK, заключили многомиллиардные контракты, и ожидаемый доход от продажи беспилотников превышает 6 млрд долларов. В планах Лондона – увеличивать поставки дронов за счет финансовой поддержки со стороны ЕС.

    Британия, Франция и Германия отвергли предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине и предложили свой план, который назвали нереализуемым.

    СВР сообщила, что европейские эксперты предупреждают о надвигающемся крахе западного проекта «анти-Россия» на Украине.

    Власти Британии заняли первую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    26 ноября 2025, 22:06
    В США умерла пережившая 20 президентов черепаха
    В США умерла пережившая 20 президентов черепаха
    @ HOWARD LIPIN/ZUMA/Reuters

    В Сан-Диего умерла галапагосская черепаха по имени Грамма. Ее жизнь прошла при 20 президентах США, она пережила две мировые войны, эру появления автомобилей и самолетов.

    Галапагосская черепаха по кличке Грамма, почти столетие прожившая в зоопарке Сан-Диего и ставшая его главным талисманом, умерла на 141-м году жизни. По словам сотрудников, это была «добрая и застенчивая» обитательница, любившая плоды кактуса, пишет The Washington Post.

    В зоопарке сообщили, что Грамма десятилетиями была символом усилий по сохранению редких видов рептилий. Родившаяся в конце президентства Честера Артура в 1884 году, она стала свидетелем больших перемен: от появления автомобилей и компьютеров до развития интернета и искусственного интеллекта.

    Как предполагают специалисты, первые годы жизни черепаха провела на Галапагосских островах. В конце 1920-х или начале 1930-х годов ее привезли в США в рамках экспедиций, призванных спасти галапагосских гигантов, численность которых тогда стремительно сокращалась. В 1930 году Грамма оказалась в Сан-Диего – одной из восьми черепах, отправленных туда для создания «страховых» популяций.

    К середине XX века стало ясно, что виду угрожает исчезновение. В 1960–1970-е годы начались масштабные программы разведения в неволе, благодаря которым численность гигантских черепах выросла с менее чем шести тыс. до нынешних 30 тыс. Особым символом успеха стал Диего – другой обитатель зоопарка Сан-Диего, ставший отцом более 800 детенышей. Грамма же в этой программе считалась «самой покладистой из самок».

    Она прожила долгую, тихую и уважаемую жизнь местной знаменитости. Детям она запомнилась как терпеливая и дружелюбная черепаха, на которойкогда-то разрешали сидеть верхом. В старости у Граммы появились тяжелые костные заболевания, распространенные среди долгоживущих гигантских черепах. Состояние ухудшилось настолько, что сотрудники приняли решение об эвтаназии.

    В зоопарке подчеркнули, что Грамма стала связующим звеном для нескольких поколений работников, посетителей и ученых: «Это была честь – заботиться о такой удивительной черепахе».

    Ранее жительница Миссисипи застрелила сбежавшую лабораторную обезьяну. А обанкротившийся зоопарк финского города Эхтари продали за один евро.

    24 ноября 2025, 18:34
    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

    Синьхуа: Си Цзиньпин и Трамп поговорили по телефону

    Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Синьхуа.

    В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Китаем и США «в целом оставались стабильными» и продемонстрировали улучшение после личной встречи в Пусане, которая состоялась 30 октября, сообщило Синьхуа, передает ТАСС.

    В октябре Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Переговоры лидеров длились 1 час 40 минут.

    24 ноября 2025, 21:08
    Трамп рассказал о содержании беседы с Си Цзиньпином

    Трамп назвал хорошим разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о содержании своего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По словам американского лидера, диалог был продуктивным и касался широкого круга тем, среди которых особое место заняли ситуация на Украине и вопросы, связанные с Россией, передает ТАСС.

    «У меня был очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию, фентанил, соевые бобы и другую сельхозпродукцию», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Напомним, Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы глава КНР подчеркнул, что возвращение Тайваня Китаю является ключевой частью международного порядка.

    26 ноября 2025, 03:47
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    Трамп не захотел принимать Зеленского до сделки по урегулированию на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    «Он хотел бы приехать, но, думаю, сначала нам следует заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что не устанавливает для себя строгого дедлайна для достижения соглашения. Отвечая на вопрос о ранее упоминавшейся дате 27 ноября как о дедлайне для Киева принять условия сделки, он пояснил, что, по его информации, Киев намерен принять решение в ближайшее время.

    Американский лидер добавил, что Европа обязательно примет участие в будущих гарантиях безопасности по украинскому урегулированию. Он заявил, что «Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом при условии участия европейских представителей. Министр армии США Дэниел Дрисколл должен приехать в Киев на этой неделе. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак отметил, что подготовка встречи между Зеленским и Трампом будет вестись основательно и оперативно.

    25 ноября 2025, 10:39
    Bloomberg: Китай ограничил авиарейсы в Японию до марта 2026 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайские власти распорядились сохранить ограничения на полеты в Японию, это отразится на туризме и приведет к миллиардным убыткам, пишет Bloomberg.

    Власти Китая поручили национальным перевозчикам сократить количество рейсов в Японию вплоть до марта 2026 года, передает Bloomberg.

    Решение было принято после высказываний японского премьера Санаэ Такаити о Тайване, вызвавших негативную реакцию в Пекине, однако до переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Китая и Японии.

    Согласно источникам, авиакомпании получили указание «пока» уменьшить свои маршруты, что подразумевает возможность изменений в зависимости от дипломатических событий.

    Уже сейчас число туристических поездок из Китая в Японию значительно снизилось. По оценкам China Trading Desk, волна отмен бронирований уже дошла до апреля 2026 года.

    Данные показывают, что в декабре 2025 года количество перелетов уменьшилось более чем на 20% по сравнению с октябрем, а к концу года может быть сокращено более 50% маршрутов. Как сообщил исполнительный директор China Trading Desk Субрамания Бхатт, «то, что начиналось как шок накануне нового года, теперь переходит на следующий год», и многие путешественники уже не считают ситуацию временной.

    Ранее авиакомпании отменили 12 маршрутов между Китаем и Японией из-за обострения отношений Пекина и Токио, среди направлений есть перелеты в Нагою и Саппоро.

    26 ноября 2025, 09:05
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    25 ноября 2025, 22:42
    Зеленский потребовал присутствия европейцев на встрече с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    «Я готов встретиться с президентом Трампом – есть деликатные вопросы для обсуждения. Но со мной на переговорах должны быть европейские партнеры», – приводит слова Зеленского РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Он также заявил, что переговоры с Соединенными Штатами Америки в Женеве в прошедшие выходные показали «хороший результат». По его словам, украинская и американская команды разработали рамочный документ, который сейчас обсуждается сторонами. Зеленский выразил готовность работать над этими договоренностями в тесной связке с США и участием Трампа, а также вместе с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина рассчитывает на организацию визита Зеленского в США для обсуждения мирного плана с  Трампом уже в ноябре. Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака пишет, что Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно скорее, предположительно в День благодарения, 27 ноября. Советники Зеленского опасаются ухудшения отношений с Трампом из-за визита.

    27 ноября 2025, 03:31
    Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР

    Tекст: Антон Антонов

    США останавливают все выплаты и субсидии в отношении Южно-Африканской Республики, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мы немедленно прекратим все выплаты и субсидии им», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом американский президент не уточнил, о каких именно финансовых траншах или программах идет речь.

    Трамп также обвинил власти ЮАР в том, что они отказались передать председательство в G20 представителю посольства США, присутствовавшему на закрытии саммита.

    Он пояснил, что Южно-Африканская Республика не получит приглашения на следующий саммит «большой двадцатки», который планируется провести в 2026 году на территории Майами, штат Флорида. Трамп назвал ЮАР страной, недостойной членства в международных организациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп раскритиковал проведение саммита в ЮАР и заявил, что представители властей США не будут участвовать из-за, по его мнению, нарушений прав белого населения. Трамп также объявил о прекращении федерального финансирования ЮАР вследствие обвинений в конфискации земель у фермеров. Посол ЮАР Ибрагим Расул был объявлен персоной нон грата в США.

    26 ноября 2025, 23:46
    Трамп: Нацгвардейцы госпитализированы в критическом состоянии в Вашингтоне
    Трамп: Нацгвардейцы госпитализированы в критическом состоянии в Вашингтоне
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два военнослужащих Национальной гвардии США получили серьезные ранения в результате стрельбы неподалеку от Белого дома, их состояние оценивается как критическое, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, пострадавшие нацгвардейцы находятся в разных больницах и на данный момент врачи оценивают их состояние как критическое, передает РИА «Новости».

    «Животное, которое стреляло в двух офицеров нацгвардии… заплатит высокую цену», – заявил Трамп. Он отметил, что стрелявший также получил серьезные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным местного отделения телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел в сквере неподалеку от Белого дома. Полиция сообщила, что задержала одного подозреваемого в стрельбе. Белый дом переведен в режим изоляции.

