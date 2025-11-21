Премьер Японии отказалась извиняться перед Китаем

Премьер Японии Такаити отказалась извиняться перед Китаем за слова о Тайване

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японский премьер Санаэ Такаити отказалась удовлетворить требования Пекина и публично опровергнуть высказывания относительно Тайваня, передает Bloomberg.

В ответ на настойчивые призывы Китая она заявила: «В случае ситуации, угрожающей существованию Японии, правительство примет комплексное решение на основе всех имеющихся данных и в зависимости от конкретных обстоятельств». Такаити подчеркнула, что неоднократно повторяла такую позицию в ответах на вопросы журналистов, а курс правительства по данному вопросу остается прежним.

Ранее Такаити первой из действующих японских лидеров за десятилетия публично связала возможный кризис в Тайваньском проливе с вероятностью развертывания японских войск, что вызвало резкую реакцию и экономические шаги со стороны Китая. В дальнейшем она ограничилась более осторожными формулировками, в духе предыдущих руководителей Японии.

С момента скандальных заявлений китайские официальные лица, дипломаты и государственные СМИ оказывают сильное давление на Токио, требуя пересмотра позиции. Представитель МИД Китая Мао Нин в пятницу призвала Японию «немедленно исправить ошибочные комментарии и поступки и выполнить свои обязательства перед Китаем».

В то же время Такаити заявила о готовности улучшать отношения: «Президент Си и я подтвердили общий настрой на продвижение нашего стратегического, взаимовыгодного, конструктивного и стабильного партнерства. Эта позиция не изменилась», – сказала она. Она добавила, что хотела бы развивать диалог, несмотря на сохраняющееся напряжение.

На фоне кризиса Китай уже ввел ряд экономических мер – туристам рекомендовано не посещать Японию, приостановлено возобновление импорта японских морепродуктов, а также заморожены согласования новых японских фильмов, хотя поставки редкоземельных элементов пока продолжаются. Встреча Такаити и премьер-министра КНР на ближайшем саммите G-20 не планируется.

