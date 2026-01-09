Ту-142МК впервые в истории ВМФ выполнили дозаправку у Северного полюса

Tекст: Елизавета Шишкова

Экипажи Ту-142МК Северного флота были внесены в Книгу рекордов Вооруженных сил России за первую в истории ВМФ дозаправку в воздухе в районе Северного полюса, передает ТАСС.

В пресс-службе флота пояснили: «Экипажи дальней противолодочной авиации смешанного авиационного корпуса Северного флота в 2025 году пополнили копилку выдающихся достижений ВС РФ. За выполнение уникальной задачи – первой в истории ВМФ дозаправки в воздухе самолета Ту-142МК в районе Северного полюса – экипажи удостоены внесения записи в Книгу рекордов ВС РФ».

Уникальная задача была реализована в ходе одного из учений ВМФ – экипажи провели специальный полет в отдаленный район Арктики, где впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве над Северным Ледовитым океаном и Северным полюсом. Общий налет составил около 30 часов.

Пресс-служба отметила, что успешное выполнение задачи наглядно продемонстрировало возможности самолетов Ту-142МК для эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктики. Это позволит решать задачи противолодочной обороны и контроля над водной обстановкой в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили тренировочные полеты над океаном, отработав поиск условных подлодок и слаженность экипажей. Экипажи морской авиации Северного флота в Баренцевом море провели учения по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки.