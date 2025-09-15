Морская авиация СФ уничтожила подлодку на учениях «Запад-2025»

Tекст: Алексей Дегтярев

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» экипажи противолодочной авиации Северного флота обнаружили и уничтожили условную атомную подлодку, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В мероприятии участвовали самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные вертолеты Ка-27М. Роль условного противника исполняла одна из атомных подлодок самого Северного флота.

Самолеты выполнили сброс гидроакустических буев на заданном участке, что позволило создать акустическое поле и обнаружить цель. Информацию о местоположении цели передали вертолетам Ка-27М, которые продолжили ее отслеживать.

После этого экипажи вертолетов сбросили практические бомбы по курсу подлодки, принудив экипаж к всплытию.

Ранее белорусское минобороны сообщало, что представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, следили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025».

Напомним, на этих учениях связисты провели линию связи с помощью БПЛА, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям, фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».