Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии

Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями «Запад-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители 23 государств, в том числе трех стран – членов НАТО (США, Турция, Венгрия), наблюдают за совместными стратегическими учениями «Запад-2025» в Белоруссии, передает ТАСС.

Как сообщили в Минобороны Белоруссии, в наблюдении принимают участие также представители трех международных организаций: Союзного государства, ОДКБ и СНГ, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

В числе наблюдателей присутствуют военно-дипломатические представители из 17 иностранных государств, включая Азербайджан, Китай, Иран, Сербию, США, Туркменистан, Турцию, Перу и другие. В рамках учений проходит один из основных этапов с отработкой тактических эпизодов: нанесение огневого поражения противнику, применение БПЛА, действия танковых подразделений, удары FPV-дронов, противовоздушное прикрытие и эвакуация раненых и техники с использованием роботизированных платформ.

Министерство обороны Белоруссии подчеркнуло, что страна выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает использование военных конфликтов как средства достижения политических целей, а также придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА во время учений «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям на этих маневрах. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».