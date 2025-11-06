Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?0 комментариев
Самолеты ТОФ отработали противолодочные задачи над Тихим океаном
Два дальних противолодочных самолета Ту-142 осуществили тренировочные полеты над океаном, отработав поиск условных подлодок и слаженность экипажей, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Тихоокеанского флота отработали противолодочные задачи над акваторией Охотского моря и Тихого океана, передает РИА «Новости».
В ходе учений самолеты провели поиск надводных кораблей и подводных лодок условного противника. Особое внимание уделялось слаживанию экипажей и взаимодействию во время выполнения заданий.
Кроме того, участники тренировок отработали элементы пилотирования над безориентирной местностью и управление без использования наземных радиотехнических средств навигации. Продолжительность каждого полета составила около шести часов.
После завершения заданий и передачи данных на командный пункт оба экипажа прибыли на базовый аэродром.
