Самолеты ТОФ отработали противолодочные задачи над Тихим океаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Тихоокеанского флота отработали противолодочные задачи над акваторией Охотского моря и Тихого океана, передает РИА «Новости».

В ходе учений самолеты провели поиск надводных кораблей и подводных лодок условного противника. Особое внимание уделялось слаживанию экипажей и взаимодействию во время выполнения заданий.

Кроме того, участники тренировок отработали элементы пилотирования над безориентирной местностью и управление без использования наземных радиотехнических средств навигации. Продолжительность каждого полета составила около шести часов.

После завершения заданий и передачи данных на командный пункт оба экипажа прибыли на базовый аэродром.

