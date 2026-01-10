Мужчина пострадал от обломков БПЛА ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий в своем Telegram-канале отметил, что инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе – пострадавший 1987 года рождения, сейчас ему оказывается медицинская помощь. Он подчеркнул: «Жизнь и здоровье мужчины вне опасности».

За прошедшие сутки, по словам Балицкого, зафиксировано не менее десяти атак Вооружённых сил Украины по населенным пунктам Запорожской области. Особо отмечены удары вблизи Приазовского муниципального округа и города Мелитополя – здесь российские силы сумели сбить дроны еще на подлете.

Кроме того, в результате удара Вооружённых сил Украины в Каменке-Днепровской был поврежден надземный газопровод. Утечка газа оперативно устранена, однако без газоснабжения остаются 49 абонентов, ведутся восстановительные работы. Балицкий также добавил, что из-за артиллерийского обстрела повреждения получил частный дом.

Ранее Балицкий сообщил, что в результате ночной атаки дронов Вооружённых сил Украины на Бердянск были повреждены жилые дома, автомобили и школа.

Во вторник в результате обстрела жилого района в Запорожской области ранения получила женщина. Кроме того, в результате атак с применением БПЛА на территории Запорожской области погибли двое местных жителей, ранены семь человек, включая подростка.