    Нападение Бельгии на «теневой флот России» имеет иранскую подоплеку
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    Bloomberg: Военная мощь США дала Трампу безграничную власть
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    10 комментариев
    2 марта 2026, 12:01 • Новости дня

    Глава Минобороны Израиля объявил мишенью лидера «Хезболлы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Наима Касема «мишенью для уничтожения» после ночного обстрела из Ливана территории еврейского государства.

    Кац объявил генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема мишенью для уничтожения, передает ТАСС. Такое заявление он сделал после ночного обстрела из Ливана территории Израиля. Кац подчеркнул, что «Хезболла» заплатит высокую цену за ракетные атаки по Израилю.

    В своем обращении министр отметил: «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты организации «Хезболла» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила США в поддержке израильского удара по Ирану.

    1 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Точность ударов США и Израиля по Ирану объясняется использованием данных с американских спутников, получением информации от израильских разведчиков, а также работой предателей в самом иранском руководстве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее западная коалиция уничтожила заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана.

    «На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

    «Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

    «Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    43 комментария

    Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

    Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.

    Комментарии (14)
    2 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Иранские военные сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом силы Ирана сбили американский истребитель F-15, при этом пилоты успели катапультироваться.

    Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США F-15, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.

    Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.

    По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

    Комментарии (16)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум иранским истребителям в аэропорту Тебриза, чтобы помешать их взлету и ослабить ВВС Ирана.

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум иранским истребителям F-5 и F-4, которые находились на аэродроме Тебриз на западе Ирана и готовились к взлету, передает РИА «Новости». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

    «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум иранским истребителям F-5 и F-4 в аэропорту Тебриз на западе Ирана, когда самолеты готовились к взлету», – говорится в официальном заявлении. В армии Израиля пояснили, что целью удара было ослабление потенциала военно-воздушных сил Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tasnim: Иран уничтожил шесть офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ракетного удара по ОАЭ уничтожены шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ, находившихся в резиденции американской разведки, сообщило иранское агентство Tasnim.

    Иранские силы нанесли удар по объекту, где находились представители спецслужб США. Атака была направлена на место проживания иностранных специалистов, передает РИА «Новости».

    «Согласно поступившей информации, днем ранее в ходе ракетной атаки одна из резиденций офицеров ЦРУ в ОАЭ попала под удар, в результате чего шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ были уничтожены, двое пострадали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что погибшие занимали высокие посты в структуре Центрального разведывательного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. ВВС исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 10:13 • Новости дня
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что свидетельствует о появлении новой модификации, пишут СМИ.

    ВМС США впервые опубликовали фотографии операции «Эпическая ярость», на которых зафиксирован запуск крылатых ракет Tomahawk с эсминцев класса «Арли Берк», сообщает The War Zone.

    Особое внимание вызвало изображение Tomahawk с необычным глянцевым черным покрытием – ранее такие варианты не демонстрировались. Стандартно ракеты окрашиваются в серый цвет, однако новая раскраска, вероятно, повышает малозаметность изделия.

    Черное покрытие напоминает схожее решение на противокорабельных ракетах AGM-158C LRASM, где оно способствует снижению радиолокационной и инфракрасной заметности. По мнению издания, подобная технология теперь применяется и на последних партиях Tomahawk для повышения их живучести при ударах по морским и наземным целям, особенно при полете на малой высоте над водой. Также отмечается, что в носовой части ракеты сохранен V-образный серый люк воздухозаборника.

    Издание связывает новую окраску с модернизированной версией Maritime Strike Tomahawk (MST) – вариант Block Va, оснащенный многофункциональной системой наведения с инфракрасным искателем и двусторонней системой передачи данных. ВМС США не раскрывали, когда первые экземпляры MST поступили на вооружение, однако публикация фотографий может свидетельствовать о первом боевом применении именно этой модификации.

    Помимо новой окраски, на опубликованных видео замечены Tomahawk с крыльями обратной стреловидности, что также может указывать на дополнительные меры по уменьшению радиолокационной заметности. В материале также предполагается вероятность использования израильских крылатых ракет, однако вероятность этого оценивается как низкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство присвоило военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    В субботу Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.


    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Иран отказался от переговоров с США

    Лариджани заявил о нежелании Ирана вести переговоры с США

    Иран отказался от переговоров с США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Иран не намерен возобновлять переговоры с Соединенными Штатами, передает «Газета.Ru». Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети.

    «Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – подчеркнул Лариджани.

    Заявление прозвучало на фоне публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось, что Лариджани якобы через Оман передал сигнал Вашингтону о возможном возобновлении дипломатических консультаций. Политик опроверг эти данные, дав понять, что Тегеран не планирует менять свою позицию по отношению к США.

    Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном на протяжении четырех недель.

    Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население страны к протестам против нынешнего руководства после завершения военных ударов.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    Комментарии (6)
    1 марта 2026, 18:41 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни
    Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, где пообещал увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшее время и продолжить военную кампанию.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить удары по Ирану в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в специальном видеообращении, записанном с крыши комплекса Минобороны в Тель-Авиве, после завершения совещания с главой военного ведомства, начальником генштаба армии и руководителем разведки «Моссад».

    По словам Нетаньяху, он отдал распоряжения о продолжении военной кампании. Премьер подчеркнул, что накануне были уничтожены «Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима».

    «Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться», – заявил глава правительства. Он отметил, что Израиль намерен добиваться своих целей, несмотря на возможное усиление противостояния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Содержание беседы не раскрывается. Разговор состоялся на фоне совместных ударов США и Израиля по Ирану.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории. Тегеран официально объявил об ответных действиях.


    Комментарии (17)
    2 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Израиль сообщил о второй за утро ракетной атаке со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные зафиксировали повторный запуск снарядов по территории Израиля, в центральных районах страны снова зазвучали сирены воздушной тревоги.

    Пресс-служба армии обороны Израиля уведомила о фиксации нового ракетного удара, передает ТАСС.

    Это стало уже вторым предупреждением о непосредственной угрозе с воздуха, поступившим за последние 30 минут.

    Предыдущее оповещение было распространено среди населения около 08.00 мск. Сигналы тревоги звучали в ряде центральных районов, включая Тель-Авив. В его окрестностях местные жители впоследствии услышали взрыв.

    Ранее сообщалось, что израильская армия зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана.

    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть

    Эксперт Юшков: В конфликте США и Израиля против Ирана энергетическим победителем окажется Россия

    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции, это вызовет глобальный энергетический шок и энергокризис. В этом случае цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Так он прокомментировал реакцию рынка на конфликт на Ближнем Востоке.

    «Операция США и Израиля против Ирана и ответные удары Исламской республики спровоцировали рост котировок на нефтегазовом рынке. Пока мы видим типичную биржевую логику: цены сначала взлетели, потом началась корректировка – некоторые игроки зафиксировали свою прибыль», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Впрочем, собеседник допускает сценарий, при котором цены на нефть могут расти до 100 долларов за баррель и выше. Все будет зависеть от того, какая ситуация сложится в итоге в Ормузском проливе, указал он. Аналитик напомнил, что в минувшие выходные поступали противоречивые сообщения: Иран объявил о возобновлении работы коридора, однако затем появились кадры танкеров, попавших под удар.

    «Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив, – уточнил Юшков. – На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?».

    Как заметил эксперт, еврейскому государству было бы выгодно лишить Тегеран доходов для дальнейшего восстановления, а Штатам – оставить Китай без иранской нефти. Он напомнил, что Исламская республика продавала Поднебесной около двух млн баррелей в сутки. Если Тель-Авив и Вашингтон перейдут к мерам против иранских энергоресурсов, то в выигрыше может оказаться Россия.

    «Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – рассуждает экономист. Он прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке скажется и на котировках на газ, которые в Европе уже превышают 800 долларов за тысячу кубометров.

    При этом если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции – как говорит Дональд Трамп, на 4 недели – то это вызовет глобальный энергетический шок, энергокризис. «В этом случае мы можем увидеть нефть и по 150 долларов за баррель», – считает специалист.

    «Но если такие цены будут держаться долго, то просто начнется снижение объемов потребления: страны перейдут к отбору из стратегических резервов. Для России это тоже хорошо, потому что, по разным данным, наша нефть хранится в танкерах около азиатских рынков, в частности Китая, Индии», – заключил Юшков.

    Напомним, мировые цены на нефть подскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. К 8.19 по мск майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 4,77 доллара (6,55%), до 77,64 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Как отмечает агентство, в прошлую пятницу Brent подорожала на 1,73 доллара (2,45%), до 72,48 долларов за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 4,24 доллара (6,33%), до 71,26 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,81 доллар (2,78%), до 67,02 долларов за баррель.

    Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 24,69% и на пике достигла 39,85 евро за 1 МВт·ч, или около 491 доллара за одну тыс. куб. м по текущим курсам валют на рынке форекс, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures на 10.00 мск.

    Как отмечают опрошенные Axios эксперты, основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Артерия обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Более того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:47 • Новости дня
    В Кувейте задержали сбитого Ираном американского пилота

    Сбитого Ираном американского летчика увезли в багажнике в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный летчик, катапультировавшийся из сбитого истребителя, был задержан в Кувейте и увезен силовиками в багажнике автомобиля.

    Кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, который был сбит в небе над государством, передает ТАСС.

    Соответствующие видеокадры распространил иранский телеканал SNN.

    На записи видно, как полицейские общаются на английском языке с мужчиной, который катапультировался после попадания ракеты. Летчик приземлился на территории Кувейта, после чего правоохранители разместили его в багажнике служебной машины.

    Ранее в понедельник иранские военные сбили американский истребитель в небе над Кувейтом.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против Исламской республики.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:24 • Новости дня
    Глава фракции «Хезболла» погиб при ударе по Бейруту

    Al Hadath: Глава фракции «Хезболла» погиб при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате авиаудара по южным пригородам Бейрута погиб председатель фракции шиитского движения «Хезболла», сообщил телеканал Al Hadath.

    В результате авиаудара израильских ВВС по южным пригородам Бейрута погиб председатель парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. Он возглавлял фракцию, представляющую шиитское движение «Хезболла» в палате депутатов Ливана.

    По данным телеканала, в ходе налета погибли по меньшей мере десять человек. Среди жертв оказался и ключевой командир вооруженных отрядов «Хезболла» на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по южным районам Ливана и пригородам Бейрута, в результате чего погибло не менее 20 человек и ранено 50 человек.

    Военнослужащие США провели спецоперацию против Ирана и ликвидировали 48 ключевых представителей руководства страны.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    База ВВС Британии на Кипре эвакуирует второстепенный персонал после атаки беспилотника, которая произошла вскоре после разрешения США использовать британские базы для ударов по Ирану, пишет The Guardian.

    После удара беспилотника по британской базе ВВС Акротири на Кипре, власти страны и Минобороны Британии приняли решение о временной эвакуации второстепенного персонала с базы, сообщает The Guardian. В результате атаки был нанесён незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.

    Жителям близлежащих районов было рекомендовано оставаться в укрытиях до особого распоряжения. Представитель Минобороны подчеркнул, что уровень защиты сил в регионе повышен до максимального, а база оперативно отреагировала для обеспечения безопасности.

    Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что по базе ударил беспилотник Shahed и подчеркнул: «Наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в каких-либо военных операциях». По заявлениям администрации, эвакуация затрагивает только персонал британской базы, остальные объекты на острове продолжают работу в обычном режиме.

    Инцидент произошёл спустя несколько часов после того, как Британия разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам. Прямого участия британских военных в ударах нет – базы используются для «ограниченных и оборонительных целей».

    В свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, британское правительство недавно усилило свою военную инфраструктуру на Кипре. По оценкам премьера, риску подвергаются порядка 200 тыс. британских граждан, включая военнослужащих, находящихся в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе на Кипре. Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири. На авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии Крозетто втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за экстренный вылет из Дубая, оставив там свою семью.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто оказался в центре скандала после того, как на фоне обострения ситуации вокруг Ирана он спешно покинул Дубай, оставив там свою семью, передает РИА «Новости».

    Крозетто лично рассказал в социальной сети, что заплатил втрое больше стандартного тарифа, чтобы как можно скорее вылететь военным рейсом, подчеркнув, что семья осталась в Дубае по его выбору и понимает причины этого решения.

    Министр выразил возмущение развернувшейся среди итальянских парламентариев полемикой по поводу его действий после атаки на аэропорт Дубая.

    «Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким», – заявил Крозетто.

    Как пишет газета IL Fatto Quotidiano, споры вокруг министра возникли после сообщений о его пребывании в Дубае во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Лидер оппозиционного «Движения пять звезд» Риккардо Риккарди заявил, что инцидент потряс его партию, и по этой причине они намерены направить официальный запрос правительству.

    Ранее глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов.

    Спортсмены из России и других стран также оказались в числе тех, кто не может вылететь из ОАЭ, в том числе теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой для российских туристов.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 23:02 • Новости дня
    В Совфеде выступление Небензи в СБ ООН по Ирану назвали «жестким и четким»

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совета Безопасности по эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, считает глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

    «Ночное выступление на заседании Совета Безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран», – отметил он в Telegram-канале.

    Карасин назвал необоснованными обвинения в адрес Ирана в стремлении к обретению ядерного оружия, так как Иран готов был договариваться по этому вопросу. Он напомнил, что курирующий тему гендиректор МАГАТЭ никогда не говорил о стремлении республики к разработке собственного ядерного оружия.

    «В выступлении прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе», – добавил он.

    Напомним, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН. Постпред США при ООН попытался обвинить Иран в покушении на Трампа. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании по эскалации на Ближнем Востоке назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, а попытки оправдать его безосновательными и лишенными правовой базы.

    Комментарии (2)
    1 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    В ОАЭ сообщили о сбитии 165 баллистических ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны ОАЭ сообщило о перехвате сотен ракет и беспилотников за последние сутки на фоне эскалации ситуации в регионе.

    Силы противовоздушной обороны ОАЭ за последние сутки отразили массированную атаку, сбив 165 баллистических ракет и 541 беспилотник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Эмиратов.

    В официальном заявлении оборонного ведомства отмечается: «ПВО ОАЭ до настоящего времени отразили 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 иранский беспилотник».

    В министерстве подчеркнули, что только за прошедшее воскресенье удалось уничтожить 20 баллистических ракет и 311 беспилотников.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терминал международного аэропорта Дубая атакован, идет эвакуация. Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара в квартале Дубая. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».


    Комментарии (0)
