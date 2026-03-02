Израиль впервые с начала суток подвергся ракетному обстрелу из Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана впервые с начала суток, передает ТАСС.

Армейская пресс-служба Израиля сообщила о зафиксированном запуске ракеты из Ирана. По данным агентства, вскоре после этого по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Сирены воздушной тревоги прозвучали, в частности, в окрестностях Тель-Авива. Корреспондент агентства лично подтвердил, что в этом районе был слышен глухой взрыв.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Bloomberg сообщил, что у США и Израиля скоро могут истощиться запасы ракет-перехватчиков. Туристы из России застряли в Израиле из-за отмены рейсов.