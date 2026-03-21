Росавиация ввела ограничения в аэропортах Иваново и Калуги вечером субботы

В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.5 комментариев
Росавиация ввела вечером субботы ограничения в аэропортах Иваново и Калуги
Представитель Росавиации объявил в канале ведомства мессенджера Max о временных ограничениях полетов в аэропортах городов Иваново и Калуги.
«Аэропорт Иваново (Южный): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Через час Росавиация объявила об ограничениях в работе аэропорта Калуги (Грабцево). Около 18.30 в субботу в калужском аэропорту ограничения полетов были сняты, но ближе к позднему вечеру ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов были введены снова.
Напомним, ранее в этот день в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на полеты.Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО
уничтожили 71 БПЛА ВСУ над Россией с 14 до 20 часов в субботу.