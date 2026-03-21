  Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    13 комментариев
    21 марта 2026, 20:53 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА над Россией

    Минобороны заявило об уничтожении 71 БПЛА над девятью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов дежурные средства ПВО уничтожили 71 БПЛА самолетного типа над рядом российских регионов и Крымом, сообщило Министерство обороны.

    В период с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает в Max Минобороны.

    Удары были отражены над территориями Московского региона, Курской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Рязанской областей и Республики Крым.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь.

    В Калужской области силы ПВО сбили 24 беспилотника.

    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек.

    21 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ

    «СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах

    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

    Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

    Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

    Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

    Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 09:12 • Новости дня
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ

    Прозоров сообщил об уничтожении тел наемников ВСУ для скрытия реальных потерь

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Как рассказал Прозоров, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные потери среди них, передает ТАСС. По его словам, подобная практика существует еще с 2022 года: «Естественно, потери они несут, потери большие. Но дело в том, что очень часто еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали».

    Прозоров отметил, что из-за интенсивности боев опознание погибших зачастую невозможно. В частности, он рассказал о событиях лета 2022 года при освобождении Лисичанска, когда подразделения иностранных наемников, таких как полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, были полностью уничтожены, а выжить удалось лишь двум бойцам.

    По данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыли 13387 наемников, из которых 5962 были уничтожены. Больше всего наемников приехали из Польши – из 2960 польских граждан были ликвидированы 1497. На втором месте по числу уничтоженных наемников оказалась Грузия, где из 1 042 прибывших были ликвидированы 561.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат с целью сокрытия факта участия иностранных бойцов. Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания специальными подразделениями ВСУ тел иностранных наемников до неузнаваемости, делая невозможной их идентификацию.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»

    Киев вывез «в никуда» детей из подконтрольного ВСУ Славянска

    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся, сообщили в российских силовых структурах.

    Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

    Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

    В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

    По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

    Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

    Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

    В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    Комментарии (5)
    21 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 668 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 893 беспилотника, 652 ЗРК, 28 392 танка и других бронемашин, 1 690 боевых машин РСЗО, 33 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 407 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине.

    В частности, ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 283 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 283 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, ночная атака с 23.00 20 марта по 7.00 21 марта затронула сразу несколько российских регионов. Беспилотники были перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, а также над Республиками Крым, Татарстан и Московской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России за шесть часов уничтожило 91 украинский беспилотник над пятью регионами страны. Массированная атака около девяноста украинских беспилотников на девять районов Ростовской области была отражена в ночь на четверг. Утром субботы дежурные расчеты ПВО за три часа перехватили и уничтожили 37 украинских дронов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской и Смоленской областями.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ в селе Смородино Белгородской области погибли ещё две мирные жительницы, тела двух женщин извлечены из-под завалов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Трагические последствия обстрела украинской армией села Смородино уточнили местные власти. В результате вражеской атаки погибли еще две женщины.

    Глава региона Вячеслав Гладков заявил в Max,  что тела погибших извлекли из-под рухнувших конструкций. Он обратился со словами поддержки к родственникам жертв.

    «Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…» – заявил губернатор.

     Гладков ранее сообщил о гибели двух человек и разрушении социального объекта в селе Смородино.

    Белгород и прилегающий район незадолго до этого подверглись массированному ракетному удару с повреждением инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    Комментарии (6)
    21 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели 1160 украинских военных за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки украинские формирования потеряли до 1160 военнослужащих на различных направлениях спецоперации, согласно данным Минобороны.

    Офицеры пресс-центров российских группировок войск сообщили об общих потерях украинских формирований за сутки до 1160 военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил: «Всего в зоне ответственности группировки войск »Центр« общевойсковыми подразделениями, войсками беспилотных систем уничтожены до 340 военнослужащих».

    По информации начальника пресс-центра группировки «Днепр» Александра Чумашкаева, в зоне работы этого объединения уничтожены более 45 украинских военнослужащих. Начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев сообщил, что действия этой группировки привели к потерям противника более 120 военнослужащих за сутки.

    Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки «Север», добавил, что на участках, где работает это объединение, потери противника составили до 215 военнослужащих.

    Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки общевойсковыми подразделениями и расчетами беспилотных систем уничтожены до 170 украинских военнослужащих.

    Офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов отметил, что за сутки, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, были уничтожены до 270 военнослужащих противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли более 2,5 тыс. солдат в районах Великой Михайловки и Покровского. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Сопычь в Сумской области и продолжили создание полосы безопасности.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Над Россией за семь часов сбиты 54 дрона ВСУ

    ПВО сбили 54 украинских БПЛА в восьми регионах России за семь часов

    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 54 украинских беспилотника самолетного типа в ряде российских регионов за семь часов, сообщает Минобороны.

    В субботу в период с 7 до 14 часов по мск дежурные подразделения ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Беспилотники были сбиты над Московским регионом, а также над территориями Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Брянской, Волгоградской областей и Республики Башкортостан. Все цели были успешно уничтожены.

    Ранее в субботу на подлете к Москве был сбит седьмой за день украинский дрон. До этого за шесть часов ПВО России уничтожило 91 украинский беспилотник.

    Всего в ночь на субботу российские средства ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 00:12 • Новости дня
    В Смоленской области сбиты два украинских БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области уничтожили два украинских беспилотника, при этом никто не пострадал, инфраструктура не получила повреждений.

    Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата на территории региона, передает РИА «Новости».

    По его словам, на места падения обломков оперативно были направлены соответствующие службы.

    Василий Анохин уточнил, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал, объекты инфраструктуры также не получили повреждений. Он добавил, что в регионе сохраняется опасность новых атак беспилотников.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что за вечер пятницы с 20.00 до 23.00 по московскому времени силами дежурных ПВО было сбито 66 украинских дронов над различными российскими регионами, включая Смоленскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны России уничтожили двадцать один беспилотник, летевший на Москву.

    За шесть часов российские ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник в небе над пятью областями России. Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:13 • Новости дня
    В Уфе сбитые БПЛА ранили двух строителей на стройке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два строителя получили легкие травмы в результате падения на строящийся дом сбитых беспилотников в Уфе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в телеграм-канале.

    Два беспилотника, сбитых в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы, упали на строящийся дом в микрорайоне Затон, сообщает ТАСС. Глава Башкирии Радий Хабиров написал в своем телеграм-канале: «Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. <…> Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась».

    В результате падения обломков на здание произошло возгорание утеплителя, однако прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. По информации региональной прокуратуры, поврежден строящийся многоквартирный дом, однако серьезных разрушений удалось избежать.

    Прокуратура Башкирии взяла ситуацию под контроль, обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. Первый заместитель прокурора республики Евгений Бендовский осуществляет личный контроль за ситуацией по поручению прокурора региона Игоря Пантюшина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промышленные предприятия в Уфе подверглись атаке трех беспилотников ВСУ, при этом жертв и серьезных разрушений не зафиксировали. В Беслане обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома и ранили трех человек, среди которых двое детей. Глава Чувашии Олег Николаев заявил об утренней атаке беспилотников на Чебоксары с четырьмя пострадавшими, включая ребенка.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 11:16 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по базе ВСУ в районе Балабино

    После удара по воинской части ВСУ в Балабино зафиксировали массовый выезд скорых

    Tекст: Мария Иванова

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолёты, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    О поражении воинской части в районе населенного пункта Балабино сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    Информатор уточнил детали произошедшего, отметив точность попадания. «Очень хороший прилет в Балабино», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, после инцидента к месту взрыва направилось множество карет скорой помощи. Кроме того, была замечена активность армейской авиации: движение нескольких вертолетов указывает на вероятную эвакуацию раненых с территории пораженного объекта.

    Ранее в субботу подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. До этого на этой неделе подполье сообщало об автобусах с телами военных ВСУ в Николаеве.


    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области

    Взрывы произошли на полигоне, авиабазе и заводе взрывчатки в Сумской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Сумской области прогремели взрывы на тренировочном лагере, авиабазе и заводе, где производили взрывчатые вещества для боеприпасов, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о поражении целей в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка и города Шостка, передает РИА «Новости»,.

    По данным подполья, прилеты зафиксированы на территории тренировочного лагеря и возле военного аэродрома. На авиабазе ранее базировалось до десяти вертолетов.

    «Предварительно прилет по тренировочной базе в районе Нижней Сыроватки», – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что с южной стороны поселка была слышна детонация и наблюдалась активность машин скорой помощи.

    Еще один взрыв прогремел на сумском предприятии, где производились вещества для снарядов и начинки кассетных ракет. Инцидент произошел в пятницу около 13.21.

    Напомним, на этой неделе подполье сообщало об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой.

    Кроме того на неделе подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    Герой России Анатолий Сысоев вошел в состав ЦИК России по президентской квоте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новый состав Центральной избирательной комиссии по квоте президента включили героя России и участника программы «Время героев» Анатолия Сысоева.

    Герой России и кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии по президентской квоте, указ о назначении подписал президент Владимир Путин, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сысоев участвовал во втором потоке президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией совместно с платформой «Россия – страна возможностей». В июне 2025 года он стал одним из 85 участников этой программы.

    В сентябре 2024 года Сысоев был назначен помощником губернатора Тверской области и стал первым участником второго потока программы, получившим такую должность.

    Комментируя свое назначение в Центризбирком, он подчеркнул важность образовательных модулей программы для повышения правовой грамотности: «Программа «Время героев» включает образовательные модули, направленные на повышение правовой грамотности, что, безусловно, важно для работы в системе государственного управления. Центральная избирательная комиссия России играет важнейшую роль в организации избирательного процесса в нашей стране. В качестве члена ЦИК я буду делать все для обеспечения избирательных прав граждан и укрепления доверия к электоральным процессам».

    Сысоев родился в 1976 году в Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище в 1998 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2020 году с отличием. Он удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них -  полномочный представитель президента в Уральском федеральном округеч Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор России Алексей Кондратьев.

    Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост зампреда Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок. Новый состав ЦИК будет работать до 2031 года.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево временно закрыли на прием и выпуск самолетов

    В Шереметьево ограничили прием и выпуск судов ради безопасности полетов

    Tекст: Мария Иванова

    В московском аэропорту Шереметьево на время введены ограничения на взлет и посадку самолетов в целях обеспечения безопасности полетов.

    Режим временного ограничения на прием и отправку авиарейсов введен в московском аэропорту Шереметьево, сообщает Росавиация.

    В профильном ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безусловной безопасности полетов гражданских воздушных судов в этом районе.

    В настоящее время службы аэропорта работают в соответствии с инструкциями, координируя действия с экипажами самолетов. О точном времени снятия введенных ограничений и возобновлении штатной работы авиагавани будет объявлено дополнительно.

    Напомним, накануне временные ограничения вводили в аэропорту Калуги.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову
    Умер искавший «русский след» в выборах США Роберт Мюллер
    Лондон закрыл базу на Кипре для американских ударов по Ирану
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейского «мини-Трампа» душат в зародыше

    В воскресенье, 22 марта, в Словении пройдут парламентские выборы – и по их результатам страну вполне может возглавить политик, которого называют европейским «мини-Трампом» и «похожим на Орбана евроскептиком». О ком идет речь – и каким образом всему этому пытаются помешать, обвиняя политика ни много ни мало как в государственной измене, да еще с помощью Израиля? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации