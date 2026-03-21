Прозоров сообщил об уничтожении тел наемников ВСУ для скрытия реальных потерь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал Прозоров, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные потери среди них, передает ТАСС. По его словам, подобная практика существует еще с 2022 года: «Естественно, потери они несут, потери большие. Но дело в том, что очень часто еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали».

Прозоров отметил, что из-за интенсивности боев опознание погибших зачастую невозможно. В частности, он рассказал о событиях лета 2022 года при освобождении Лисичанска, когда подразделения иностранных наемников, таких как полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, были полностью уничтожены, а выжить удалось лишь двум бойцам.

По данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыли 13387 наемников, из которых 5962 были уничтожены. Больше всего наемников приехали из Польши – из 2960 польских граждан были ликвидированы 1497. На втором месте по числу уничтоженных наемников оказалась Грузия, где из 1 042 прибывших были ликвидированы 561.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат с целью сокрытия факта участия иностранных бойцов. Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания специальными подразделениями ВСУ тел иностранных наемников до неузнаваемости, делая невозможной их идентификацию.