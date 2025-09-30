В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.14 комментариев
Тело замученного жителя ДНР обнаружили на позициях ВСУ
В ходе освобождения Кировска в ДНР было обнаружено тело местного мужчины с признаками жестокой расправы, найденное в блиндаже, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Тело мирного жителя, замученного боевиками киевского режима, было обнаружено бойцами группировки «Запад» на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в силовых структурах, добавив, что мужчина, предположительно местный житель, был незаконно задержан и подвергнут пыткам. По словам представителя силовых ведомств, «бойцы штурмовых подразделений группировки войск 'Запад' на отбитых в Кировске у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя».
Согласно источнику, мужчина скончался еще до того, как российские штурмовики заняли украинские позиции. Тело погибшего было найдено прикованным стяжками в одном из блиндажей. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кировска в ДНР. Все преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами Следственного комитета России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Подразделения ВС России продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.