Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска захватили новые рубежи и позиции у Шандриголово, Дерилово, Ставки, Кировск и Торское в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

Марочко сообщил, что продвижение происходит на краснолиманском направлении на фронте шириной более двадцати километров. По его словам, украинские войска оказывают серьезное сопротивление и сосредоточились на удержании укрепленных районов на стратегических высотах на краснолиманском участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Боевики запрещенного в России «Азова» ранее сбежали с Краснолиманского направления. Российские военнослужащие уничтожили батальон «Азова» на Краснолиманском направлении.