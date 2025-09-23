Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Северска, Николайполья, Федоровки, Майского, Иванополья и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Соляники, Андреевки, Павловки, Алексеевки и Варачино Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ у Богуславки Харьковской области, Диброва, Ямполя и Шандриголово ДНР.

Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины, и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Торецкого, Новопавловки, Родинского, Красного Лимана, Красноармейска ДНР, Славянки и Новониколаевки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 580 военнослужащих, два танка и три артиллерийских орудия.

Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Вербового, Вишневого, Степового Днепропетровской области и Полтавки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.

До этого российские войска освободили Муравку в ДНР.