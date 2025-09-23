  • Новость часаВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов
    Военный эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    Бывшая помощница Байдена рассказала о получении гражданства России
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    СВР сообщила о планах стран Европы оккупировать Молдавию
    Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в России
    Полиция Нью-Йорка остановила автомобиль Макрона из-за Трампа
    Дания и Норвегия начали расследование появления БПЛА над аэропортами
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 12:55 • Новости дня

    Российские войска освободили Переездное в ДНР

    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Переездное в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе Клебан-Быка, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Северска, Николайполья, Федоровки, Майского, Иванополья и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, четыре бронемашины, включая американские боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Соляники, Андреевки, Павловки, Алексеевки и Варачино Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение в районах Купянска Харьковской области и Кировска ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ у Богуславки Харьковской области, Диброва, Ямполя и Шандриголово ДНР.

    Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины, и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Торецкого, Новопавловки, Родинского, Красного Лимана, Красноармейска ДНР, Славянки и Новониколаевки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 580 военнослужащих, два танка и три артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Вербового, Вишневого, Степового Днепропетровской области и Полтавки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две бронемашины, самоходную артиллерийскую установку, станцию РЭБ и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    До этого российские войска освободили Муравку в ДНР.

    22 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Германия пообещала помощь Украине в ударах по промышленности России

    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил о готовности Германии содействовать Украине в создании вооружений для ударов по российским объектам.

    Германия намерена оказать поддержку Украине в разработке вооружений, необходимых для поражения промышленных объектов на территории России, передает украинский телеканал ТСН. Такое заявление сделал глава комитета по обороне бундестага Томас Ревекамп, уточнив, что речь идет о средствах для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле.

    Ревекамп подчеркнул: «Мы сконцентрируемся на поддержке Украины в разработке средств, необходимых для атаки на заводы по производству беспилотников и на пусковые установки беспилотников на российской земле».

    По словам депутата, Германия также заинтересована в обеспечении создания на Украине дальнобойных систем вооружений. В то же время он исключил отправку военных НАТО на Украину во время конфликта, однако допустил размещение немецких войск в будущем для гарантий безопасности, когда закончится вооруженное противостояние.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал финансировать производство дальнобойных беспилотников на Украине на сумму 300 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем установило антирекорд по популярности, и по опросам им удовлетворены не больше четверти немцев. «Альтернатива для Германии» стала самой популярной партией в стране. Канцлер Фридрих Мерц может смениться досрочно.

    Европейские кураторы Украины, в том числе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и руководство бундесвера, заявили, что за атакой БПЛА стоит Москва, а не Киев, и рассмотрели инцидент в Польше как подтверждение угрозы со стороны России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обнаружении у семьи секретаря СНБО Украины Рустема Умерова восьми объектов недвижимости в США.

    22 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Польша сказала России «не жаловаться в ООН», если ее самолеты будут сбиты над НАТО
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна «жаловаться» в ООН.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совбеза ООН, говоря о боевых действиях на Украине и инцидентам с беспилотниками, обратился к России с предупреждением, передает РБК.

    «Если еще одна ракета или воздушное судно пересекут наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будут сбиты, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться», – заявил Сикорский, обращаясь к российскому правительству.

    Сикорский также подчеркнул, что страны НАТО являются «мирными демократиями», однако «не дадут себя запугать». На заседании обсуждалось появление около 20 дронов в воздушном пространстве Польши 10 сентября. Варшава заявляет, что эти беспилотники были российскими, но по словам премьер-министра Дональда Туска, среди них не было аппаратов с боевой частью.

    Москва ранее отвергала обвинения в нарушениях границы и пересечениях воздушного пространства страны НАТО. Польские власти продолжили настаивать на том, что любые подобные инциденты будут получать жесткий ответ, а ответственность за последствия ложится на нарушителя.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет самостоятельно уничтожать объекты, нарушающие воздушное пространство страны.

    Туск заявил о ликвидации дронов, нарушивших воздушное пространство страны, подчеркнув, что это якобы были российские аппараты.

    МИД России отметил, что отказ Польши от консультаций по инциденту с БПЛА говорит о нежелании западных стран установить реальные факты произошедшего.

    22 сентября 2025, 21:05 • Видео
    Зачем США новые санкции против России

    В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    23 сентября 2025, 12:41 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия за атаку Украины на Форос в Крыму
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшей ночью российские военные нанесли массированные удары по ряду объектов ВСУ и иностранных наемников в Одесской области и предприятию «Мотор Сич», удары проводились в ответ на террористическую атаку киевского режима на Форос в Крыму, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился по пунктам временной дислокации сил спецопераций ВСУ и подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах Татарбунары и Рассейка Одесской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены объекты по хранению беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, откуда осуществлялись пуски ударных дронов по гражданской инфраструктуре в Крыму. Отмечается, что эти меры были предприняты для пресечения дальнейших террористических акций.

    Кроме того, нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины. Там проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых силами киевского режима для атак по территории России, уточнили в Минобороны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Тяжелые ранения получили четыре человека.

    Позднее стало известно, что при атаке украинских дронов в районе Фороса погибли три человека.

    22 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Москву
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву», – написал он в своем Telegram-канале. Мэр также добавил, что на местах работают все экстренные службы города.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над двумя областями.

    23 сентября 2025, 07:57 • Новости дня
    Офицеры ВСУ погибли после удара «Гераней» под Черниговом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный аппарат «Герань-2» нанес удар по штабу 144-й механизированной бригады на севере Украины, в результате пострадали офицеры, сообщили в российских силовых структурах.

    Расчет беспилотника «Герань-2» нанес удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «В Черниговской области расчетами БПЛА «Герань-2» нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили Предтечино в ДНР.

    23 сентября 2025, 10:14 • Новости дня
    Военкор: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    Военкор Коц: Зеленский хотел привезти Трампу картинку Москвы в черном дыму

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы киевского режима Владимира Зеленского привезти Дональду Трампу картинку Москвы, затянутой черным дымом, провалилась, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотников ВСУ на Москву произошла накануне визита Владимира Зеленского в Нью-Йорк.

    По словам Коца, Зеленский хотел произвести впечатление на Дональда Трампа, продемонстрировав ему фото Москвы, затянутой черным дымом после атаки.

    «Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – заявил Коц.

    Военкор отметил, что «украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы».

    Коц отметил, что массовая атака дронами была также разведкой боем для выявления брешей в обороне столицы. Он обратил внимание на то, что несмотря на то, что около 30 дронов смогли преодолеть сотни километров к Москве, защитные системы города оказались эффективными. По словам военкора, Киев безуспешно продолжает искать уязвимости в противовоздушной обороне российской столицы.

    Коц также подчеркнул, что система ПВО Москвы включает множество средств поражения, а не только комплексы «Панцирь», чьи фотографии часто распространяются в сети.

    «С помощью массированного налета они пытаются вскрыть всю систему противодействия, а не то, что можно найти в общем доступе», – заявил Коц.

    Ранее сообщалось, что в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА.

    Дональд Трамп планирует провести двусторонние переговоры с аш-Шараа и Зеленским.

    23 сентября 2025, 01:44 • Новости дня
    Захарова назвала слова Санду о «вторжении» России в Одесскую область паранойей
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Россия якобы может использовать Молдавию для «вторжения в Одесскую область» Украины.

    Санду заявила, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах якобы угрожает суверенитету Молдавии и может открыть путь «российскому вторжению» в Одесскую область.

    «Паранойя», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии. Захарова заявила, что антироссийские заявления Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии, свободы и прав человека.

    23 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине

    Эрдоган: Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

    @ Turkish presidency/IMAGO/apa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно» предоставлять экономическую поддержку Украине.

    Эрдоган, оценивая «ситуацию с финансовой точки зрения», указал, что Украина не может конкурировать с Россией «в экономическом плане», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», – заявил он.

    Он также добавил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, НАТО стоит перенять подход Турции в отношениях как с Россией, так и с Украиной, передает РИА «Новости».

    Эрдоган отметил свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые сложились с первой встречи. Кроме того, турецкий президент сообщил о постоянных контактах с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что встреча с президентом Турции пройдет в Белом доме 25 сентября. Эрдоган поддержал инициативы США по достижению мира между Россией и Украиной.

    23 сентября 2025, 04:30 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 11-го после полуночи БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    РИА «Новости» уточняет, что число уничтоженных во вторник БПЛА, летевших на Москву, достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 БПЛА были сбиты в понедельник.

    23 сентября 2025, 09:47 • Новости дня
    Токаев встретился с Зеленским в Нью-Йорке
    @ akorda.kz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии ГА ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

    Токаев в ходе встречи заявил, что важно продолжать дипломатическую работу для поиска путей прекращения конфликта, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

    Также там добавили, что Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине

    Кроме того, политики обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.

    Ранее Токаев заявлял, что человечество столкнулось с высоким риском ядерной войны, буквально на грани ядерного армагеддона.

    До этого Токаев высказывался в поддержку диалога Москвы и Киева.

    23 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    23 сентября 2025, 00:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 81 украинский БПЛА над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы российских средств ПВО уничтожен 81 украинский беспилотник над регионами страны и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 15.00 мск до полуночи БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами ПВО 17 беспилотников. Системы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь.

    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    22 сентября 2025, 23:18 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 14
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбито еще два вражеских беспилотных средства, атаковавших Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    «Число сбитых беспилотников, атаковавших Москву, достигло 14», – говорится в сообщении ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подверглась атаке беспилотников. В Шереметьеве ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево.

    23 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты еще два беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов при подлете к Москве

    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На подлете к Москве были уничтожены два беспилотника, специалисты экстренных служб приступили к ликвидации последствий падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что на подлете к Москве средствами ПВО Минобороны сбиты два беспилотных летательных аппарата.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Всего в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября сбито уже 36 БПЛА, в том числе 21 с начала текущих суток.

    В Реутове обломки дронов повредили четыре машины.

    Белгородские власти попросили не отправлять детей в школы и детсады из-за атак ВСУ.

