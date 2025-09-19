Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.