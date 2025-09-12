Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

В течение недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

За последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 43 склада боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада с боеприпасами, 45 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ, 19 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин и 14 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии.

Противник потерял более 435 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции РЭБ, 18 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области.

Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. А до этого они освободили Марково в ДНР.