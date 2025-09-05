Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

Между тем за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Камышеваха в ДНР, Новоселовка в Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории ДНР в полосе действий группировки.

Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

В течение последней недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, бригады теробороны, бригады и полка нацгвардии.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, отчитались в Минобороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник при этом потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 бронемашины и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, полка нацгвардии.

Противник потерял более 450 военнослужащих, бронемашину и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области. На этой неделе они также освободили Федоровку в ДНР.

Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов.