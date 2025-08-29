Tекст: Мария Иванова

Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Клебан-Бык и Нелеповку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1345 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, 22 склада боеприпасов и матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия в Днепропетровской области и Первое Мая. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 2735 военнослужащих, немецкий танк Leopard, 34 бронемашины и 13 орудий полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Запад» решительными действиями освободили населенный пункт Среднее в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник потерял более 1580 военнослужащих, три танка, 35 бронемашин. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, 37 станций РЭБ, а также 28 складов боеприпасов.

В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, 22 бронемашины. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, 46 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в Минобороны.

За неделю подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1570 военнослужащих, 21 бронемашина, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

При этом противник потерял более 430 военнослужащих, три бронемашины иностранного производства и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 42 станции РЭБ, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Нелеповку в ДНР. До этого они освободили поселок Первое Мая в ДНР. Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области.