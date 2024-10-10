Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
Кот Ларри с Даунинг-стрит сбежал со встречи с Зеленским
Кот Ларри покинул офис премьера на Даунинг-Стрит перед визитом Зеленского
Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера, выбежал на улицу перед приходом в офис премьер-министра украинского лидера Владимира Зеленского, сообщили СМИ.
Британская Daily Mail опубликовала кадры, на которых видно, как кот Ларри покидает офис премьер-министра на Даунинг-Стрит перед приходом Зеленского. На записи запечатлено, как Ларри выбежал за дверь, когда Зеленский входил в здание, и встал на красную ковровую дорожку перед входом, передает РИА «Новости».
Также видно, как Зеленский и лидер оппозиционной партии Крис Стармер пожимают друг другу руки перед зданием. После того как Ларри выбежал на улицу, Стармер и Зеленский проводили его взглядами и вошли внутрь резиденции.
Кот Ларри находится в резиденции британского премьер-министра с 2011 года, выполняя обязанности главного мышелова. Ларри был взят из приюта и стал известным символом Даунинг-Стрит. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века, а с 1929 года они имеют официальный статус и жалование в сто фунтов в год.
Напомним, в четверг украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон для встреч с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее в аккаунте мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) появилась запись о том, что он на прощание нагадил в ботинок британского премьер-министра Риши Сунака.