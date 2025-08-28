Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ около Северска, Федоровки, Константиновки и Дроновки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ возле Голубовки, Варачино, Павловки, Степного, Кондратовки, Новой Сечи, Марьино и Юнаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Ивашками, Волчанском и Амбарным Харьковской области.

Противник при этом потерял свыше 180 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийское орудие, два склада с боеприпасами и семь складов материальных средств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки Харьковской области, Ставкок и Кировска ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Димитрова, Дорожного, Белицкого и Родинского ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Вороного Днепропетровской области, Камышевахи ДНР и Левадного Запорожской области.

Противник при этом потерял до 240 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Павловки, Веселянки, Приморского Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и четыре склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили поселок Первое Мая в ДНР. Ранее на этой неделе российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

До этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.