Российские войска освободили Филию в Днепропетровской области
В результате наступления подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Филия в Днепропетровской области, украинские силы потеряли до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области, передает ТАСС. При наступлении нанесено поражение механизированным, штурмовым, егерским бригадам, морской пехоте, теробороне и нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров в Донецкой народной республике.
Украинские формирования потеряли до 420 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.
В других секторах фронта российские войска группировок «Восток», «Днепр», «Север», «Юг» и «Запад» нанесли удары по технике и личному составу ВСУ, уничтожили более тысячи военнослужащих противника, склады боеприпасов, техники и средств радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили объекты хранения ракет «Сапсан», цеха и склады беспилотников, а также базы временной дислокации противника в 146 районах.
Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS и 172 беспилотника. С начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 322 беспилотника, 625 зенитных комплексов, 24 755 танков и бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 873 орудия и миномета, 40 314 единиц специальной техники.
