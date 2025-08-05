Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Искры, Александрограда Донецкой народной республики (ДНР), Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки, Культурного Запорожской области и Новогеоргиевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, бронемашину и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Могрицы, Алексеевки, Варачино, Яблоновки и Андреевки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Гатищем, Меловым и Синельниково Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 225 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Глушковки, Александровки, Купянска Харьковской области, Крымки, Яровой и Колодезей ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронемашина, девять пикапов и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Миньковки, Васюковки, Нелеповки, Майского, Николаевки, Александро-Шультино, Константиновки и Северска ДНР.

Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих и две бронемашины.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Красноармейска, Артемовки, Удачного, Ялты, Кутузовки, Димитрова, Петровского ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Белогорья, Новоандреевки Запорожской области, Львово, Антоновки, Никольского Херсонской области и города Херсон. Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества, перечислили в Минобороны.

Ранее российские войска освободили Александро-Калиново в ДНР.

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.