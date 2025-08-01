Tекст: Мария Иванова

Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

За прошлую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1325 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин.

Уничтожены 24 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, а также 22 склада с боеприпасами и матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области.

Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка в ДНР.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял до 2875 военнослужащих, два танка, 24 бронемашины. Уничтожено 21 артиллерийское орудие.

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригадам теробороны и нацгвардии.

Потери ВСУ при этом составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ.

В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1245 военнослужащих, четыре танка, 13 бронемашин. были уничтожены 30 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ, а также 26 складов с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник при этом потерял более 1630 военнослужащих, десять бронемашин. Уничтожены девять артиллерийских орудий, 48 складов с боеприпасами, 31 станция РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны.

При этом ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, бронемашину и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 42 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 34 склада с боеприпасами, материальными средствами и горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра.