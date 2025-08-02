Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 150 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Параллельно подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Малой Корчаковки, Окопа, Перше Травни, Юнаковки и Андреевки Сумской области.

А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Охримовкой Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк и три артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Торского, Лозового, Новоселовки ДНР и Купянска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и семь станций РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Удачного, Петровского, Красноармейска, Владимировки ДНР и Дачного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 410 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Ольговского, Темировки, Полтавки Запорожской области, Новопетровского, Январского, Вороного Днепропетровской области и Искры ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Лукьяновского, Павловки, Степногорска Запорожской области, Садового, Антоновки и Токаревки Херсонской области.

Противник при этом потерял свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и шесть станций РЭБ. Уничтожены израильская радиолокационная станция RADA, пять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне вечером сообщалось что морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.