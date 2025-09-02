Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Пазено, Марково и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Степного, Кондратовки, Перше Травни, Варачино, Лесного, Павловки и Юнаковки Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Удами и Чугуновкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и девять складов материальных средств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Глинского, Высшего Соленого, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево ДНР.

При этом потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского и Муравки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 385 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вороного, Новопетровского Днепропетровской области, Дорожнянки и Ольговского Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Степногорска Запорожской области, Михайловки, Львово, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

При этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.