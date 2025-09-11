Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.2 комментария
Российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области.
Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны около Червоного Запорожской области, Ивановки, Вербового, Калиновского и Вишневого Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
При этом ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Садков, Юнаковки и Могрицы Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Дергачами и Меловым.
Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины и 155-мм американскую гаубицу М777. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Купянска, Изюмского Харьковской области, Красного Лимана и Кировска Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.
В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Дружковки, Берестока, Степановки и Константиновки ДНР.
Противник потерял более 200 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Родинского, Муравки, Димитрова и Красноармейска ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, немецкий танк Leopard, бронемашина и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и нацгвардии около Степногорска, Малой Токмачки Запорожской области, Ольговки и Антоновки Херсонской области.
Потери противника при этом составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. До этого они освободили Марково в ДНР, а также освободили Новоселовку в Днепропетровской области.