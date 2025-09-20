Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

Tекст: Антон Антонов

В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

«Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.