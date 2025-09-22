Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Гавриловки и Орестополя в Днепропетровской области и Червоного в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового, десантно-штурмового полков ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино, Могрицы и Юнаковки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Синельниково и Григоровкой в Харьковской области.

ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, четыре артиллерийских орудия и три склада с матсредствами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Глушковки, Великой Шапковки, Изюмского в Харьковской области, Кировска и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили свыше 240 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, десять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии у Северска, Майского, Резниковки, Миньковки, Берестока, Иванополья и Константиновки в ДНР.

Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны вблизи Димитрова, Московского, Родинского, Красного Лимана, Балагана и Красноармейска в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 550 военнослужащих, две бронемашины, включая бронетранспортер М113, артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные Минобороны сообщило об освобождении Березового в Днепропетровской области.

До этого российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку, а также освободили Ольговское в Запорожской области.