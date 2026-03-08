Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников
Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день
С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.
«ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.
Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.
Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.