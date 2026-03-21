Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек
В результате удара ВСУ в селе Смородино Белгородской области погибли ещё две мирные жительницы, тела двух женщин извлечены из-под завалов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагические последствия обстрела украинской армией села Смородино уточнили местные власти. В результате вражеской атаки погибли еще две женщины.
Глава региона Вячеслав Гладков заявил в Max, что тела погибших извлекли из-под рухнувших конструкций. Он обратился со словами поддержки к родственникам жертв.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…» – заявил губернатор.
Гладков ранее сообщил о гибели двух человек и разрушении социального объекта в селе Смородино.
Белгород и прилегающий район незадолго до этого подверглись массированному ракетному удару с повреждением инфраструктуры.